الاتحاد للطيران تمدد إلغاء رحلات الدمام والرياض

خبرني - أعلنت شركة الاتحاد للطيران إلغاء رحلاتها بين أبوظبي والدمام والرياض حتى 19 نوفمبر الجاري بسبب استمرار الاضطرابات الإقليمية، مع استئناف جزئي لرحلات جدة.

وقالت الشركة إن جميع الرحلات بين أبوظبي والدمام، وكذلك بين أبوظبي والرياض، لا تزال ملغاة حتى الموعد المحدد، وتشمل الإلغاءات رحلات الركاب والشحن.

وأعلنت استئناف عدد من رحلاتها بين أبوظبي وجدة اعتباراً من الجمعة 6 نوفمبر، وهي الرحلة EY601 من أبوظبي إلى جدة، وEY602 من جدة إلى أبوظبي، إضافة إلى EY603 من أبوظبي إلى جدة، وEY604 من جدة إلى أبوظبي، مشيرة إلى أن بقية الرحلات بين أبوظبي وجدة ستواصل العمل وفقاً لجداولها المحددة.

وأكدت أن الوضع لا يزال متغيراً، مع احتمال حدوث تعديلات إضافية على مواعيد الرحلات، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار.

وذكرت أن فرقها تعمل على مساعدة المسافرين المتأثرين في ترتيبات سفرهم، وأن سلامة وراحة المسافرين وأفراد الطاقم تظل على رأس أولوياتها.