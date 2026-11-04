الشرع يصل السعودية على رأس وفد رفيع المستوى

خبرني - وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والدفاع والمالية والصناعة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة.

وسيلتقي الشرع خلال الزيارة ولي ‌‏العهد السعودي الأمير محمد بن ‏سلمان، ويبحث معه عددا من المواضيع ‌‏الثنائية إلى جانب توقيع العديد من ‏الاتفاقيات في مختلف ‌‏القطاعات، بما ‏يسهم في تقوية العلاقة بين البلدين.



ووفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، يضم الوفد وزراء الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والدفاع اللواء ‏مرهف أبو قصرة، ‏والمالية محمد يسر برنية، والصناعة والتجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء ‏عبد القادر طحان. ‏

وسيتخلل الزيارة مباحثات في مواضيع ثنائية وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف القطاعات بما يسهم في تقوية العلاقة بين البلدين، وفقا لما ذكرته "سانا".

ويأتي هذا اللقاء المرتقب مع ولي العهد السعودي بعد أسابيع من زيارة سابقة أجراها الشرع إلى الرياض في أكتوبر الماضي، حيث بحث الجانبان آفاق العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، إلى جانب مستجدات الأحداث في المنطقة .

وكانت السعودية أول وجهة خارجية للشرع بعد توليه منصبه، ومنها انطلقت بداية رفع العقوبات، فيما أكدت دمشق دائما أهمية العلاقة بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.