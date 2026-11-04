الملتقى الطلابي الإبداعي السابع والعشرون يكرّم رئيس جامعة البترا

خبرني - كرّم الملتقى الطلابي الإبداعي السابع والعشرون رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، تقديرًا لدوره وإسهاماته في دعم مسيرة التعليم العالي وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية، وذلك خلال حفل افتتاح الملتقى الذي تستضيفه جامعة الزيتونة الأردنية بالتعاون مع المجلس العربي للتدريب الطلابي، تحت عنوان «التعليم والتدريب في ظل التطور التكنولوجي»، وبمشاركة واسعة من الجامعات والوفود الطلابية من عدد من الدول العربية.

وشارك الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة في حفل الافتتاح ممثلًا عن جامعة البترا، الذي تضمّن كلمات لكل من رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الأستاذ الدكتور محمد المجالي، ورئيس الجامعة الأردنية ورئيس مجلس إدارة المجلس العربي للتدريب الطلابي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، ومدير المجلس العربي للتدريب الطلابي الدكتور صفوان الشياب.

وتناولت الكلمات أهمية الإبداع والابتكار في تطوير منظومة التعليم والتدريب، ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم المستقبلية.

ويهدف الملتقى، الذي تتواصل فعالياته حتى السادس من تشرين الثاني الحالي، إلى تعزيز الإبداع والابتكار لدى الطلبة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات العربية، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لعرض مشروعاتهم وأفكارهم ضمن محاور علمية وإبداعية متنوعة.