العملات المشفرة ترتفع بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات الأميركية

خبرني - انتعشت العملات المشفرة الأربعاء بعد ما تكبدته من خسائر خلال الليل على أثر فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونجرس الأميركي في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما يشكل ضربة محتملة لقطاع سعى إلى تسريع عملية تحرير الأصول الرقمية من القيود التنظيمية.

ورغم أن الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب أبرز المدافعين عن تخفيف القيود التنظيمية عن القطاع، أيد بعض الديمقراطيين أيضا اتباع نهج أكثر مرونة.

وأنفق قطاع العملات المشفرة أكثر من 300 مليون دولار على دعم السياسيين الديمقراطيين والجمهوريين المؤيدين لهذه العملات بنسب متساوية تقريبا خلال الدورتين الانتخابيتين الحالية والسابقة.

ولامست بتكوين لفترة وجيزة أدنى مستوى في ستة أسابيع قبل أن ترتفع 0.7 بالمئة إلى 78354 دولارا بحلول الساعة 0841 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عملة إيثر 1.4 بالمئة إلى 2323 دولارا.

وأفاد موقع كوين جيكو الإلكتروني للعملات الرقمية بأن العملات الرقمية الأصغر، مثل سول ودوج كوين وآدا، ارتفعت بنسب تراوحت بين 1.6 بالمئة و2.2 بالمئة اليوم الأربعاء، لكنها فقدت جميعها ما يقرب من ربع قيمتها خلال الشهر الماضي.