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الجيش بحاجة لتجنيد سائقين - تفاصيل

  • 04 نوفمبر 2026
  • 12:51
الجيش بحاجة لتجنيد سائقين تفاصيل

خبرني  - تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بمهنة سائق سيارة بالصبغة العسكرية والمدنية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي من فئات الرخص (ثالثة / جير عادي فقط  ،رابعة، خامسة، سادسة / انشائية ).

 

فئــــــــــــة الرخصــــــــــــــــــــة

العمـــــــــــر المحــــــــــدد

فئة ثالثة
 

مواليد عام 1997 فأعلى
 

فئة رابعة + فئة خامسة
 

مواليد عام 1992 فأعلى
 

فئة سادسة + انشائية (اليات هندسية)
 

مواليد عام 1987 فأعلى
 

 

 على الراغبين بالتسجيل التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد  (dpatajneed.jaf.mil.jo) والذي سيتم تفعيله اعتباراً من الساعة 1000 من صباح يوم الأربعاء الموافق 4/11/2026 ولغاية الساعة 1800 من مساء يوم الخميس الموافق 19/11/2026.

وسيتم التواصل مع من تنطبق علية الشروط بواسطة رسالة نصية سيتم ارسالها إلى الهاتف الخلوي الذي أدخله المتقدم للتجنيد على طلبه.

 

الشروط

أ. أن يكون أردني الجنسية 

ب. أن يكون عمر المتقدم حسب الفئات التالية :

 

فئــــــــــــة الرخصــــــــــــــــــــة

العمـــــــــــر المحــــــــــدد

فئة ثالثة
 

مواليد عام 1997 فأعلى
 

فئة رابعة + فئة خامسة
 

مواليد عام 1992 فأعلى
 

فئة سادسة + انشائية (اليات هندسية)
 

مواليد عام 1987 فأعلى
 

 

جـ. أن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قياده فئة (ثالثة / جير عادي فقط ، رابعة، خامسة، سادسة / انشائية).

د. أن يكون لائق للخدمة العسكرية من الناحية الصحية. 

هـ. أن لا يقل الطول عن 160 سم وان يتناسب الوزن مع الطول للمتقدمين بالصبغة العسكرية.

و. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.

ز.على المتقدم أن يجتاز الفحوصات المقررة (المقابلة الشخصية، الفحص الطبي، الفحص الفني المقرر). 

ح. أن لا يكون للمتقدم خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية.

ط. لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط أعلاه .

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