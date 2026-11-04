تغيير جذري على أجواء الأردن .. منخفض يبدأ الجمعة ويشتد السبت

خبرني - قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب بأنه تم تصنيف المنخفض الجوي المتوقع بعد ظهر يوم الجمعة 6-11-2026 من الدرجة الثانية (الاعتيادية وفق مقياس شدة المنخفضات الجوية في طقس العرب، قد تكون تأثيراته أقوى محليًا يوم السبت).

ويعتبر أول منخفض جوي مصنف لهذا الموسم سيؤثر على فترات بين الجمعة والأحد

ويتسبب المنخفض الجوي بدخول الأجواء الخريفية، إذ يجلب الانخفاض الملموس على درجات الحرارة، والأجواء الباردة، إضافةً إلى نشاط الرياح وهطول الأمطار التي يمكن أن تكون غزيرة أحيانًا خاصة في شمال ووسط المملكة.

وتاليًا تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأيام القادمة إن شاء الله:

ليلة الأربعاء/الخميس

بدايةً من هذه الليلة، أي ليلة الأربعاء/الخميس، يكون الطقس باردًا مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، ويبدأ التغير التدريجي على الأجواء اعتبارًا من يوم الخميس، مع اقتراب الكتلة الهوائية الأبرد من المملكة، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، وتكون الأجواء لطيفة خلال ساعات النهار بوجه عام، وباردة خلال ساعات الليل.

الخميس

ومع ساعات عصر الخميس، تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لهطول الأمطار المحلية في أجزاء محدودة من شمال المملكة.

منخفض جوي من الدرجة الثانية (الاعتيادية)

وخلال نهار يوم الجمعة 6-11-2026 يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، لتصبح أبرد من المعدل بحوالي 5-6 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبيًا بوجه عام مع ظهور السحب المتباعدة وتوجد احتمالية لهطول أمطار محلية في مناطق محدودة قبل الظهر.

وتتأثر المملكة بمنخفض جوي تدريجيًا مع ساعات بعد الظهر، لذا تزداد كميات الغيوم في السماء، وترتفع فرص الأمطار بمشيئة الله في شمال ووسط المملكة، ولاحقًا تمتد نحو أجزاء من محافظتي الكرك والطفيلة، وقد تكون الأمطار غزيرة أحيانًا وربما يصحبها البرق والرعد وتساقط زخات البَرَد محليًا، ما قد يؤدي إلى تشكل تجمعات مائية على بعض الطرقات وربما جريان الأودية والشعاب وتشكل السيول في المناطق المنخفضة.

ليل الجمعة/السبت

ومع ساعات ليل الجمعة/السبت يكون الطقس باردًا وتتراجع فرص الأمطار مع بقاء احتمال هطول الأمطار بمشيئة الله على بعض المناطق في فترات زمنية متباعدة، وتعبر سحب منخفضة ملامسة لسطح الأرض تعمل على تشكل الضباب الكثيف، مما يؤدي إلى تدني وربما انعدام الرؤية الأفقية فوق الجبال.

السبت

ومع يوم السبت 7/11/2026: يزداد تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة والرطبة والمصاحبة للمنخفض الجوي، وعليه يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتصبح أبرد من المعتاد بنحو 8 درجات مئوية، ويكون الطقس باردًا نسبيًا إلى بارد، مع استمرار ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة وتهطل إن شاء الله الأمطار على فترات زمنية متباعدة في شمال ووسط المملكة، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانًا خاصة عصرًا وربما يصحبها البرق والرعد.

وتهب على المملكة رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، وتصل سرعة بعض الهبات إلى ما يزيد عن 50 كم/ساعة في قمم الجبال الجنوبية، ويتوقع أن تعمل الرياح على إثارة الأتربة والغبار خاصة في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية.

الاحد

تكون المملكة الأحد 8-11-2026 تحت تأثير تيارات هوائية باردة ورطبة وتستمر فرص هطول الأمطار على فترات وتسود الأجواء الباردة والغائمة جزئيًا إلى الغائمة أحيانًا، كما يحتمل هطول الأمطار بمشيئة الله في أجزاء من شمال ووسط المملكة، ويميل الطقس للاستقرار مع ساعات الليل.

الاثنين

المملكة تبقى تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة يوم الاثنين 9/11/2026: وعليه تستمر درجات الحرارة أبرد من معدلاتها بكثير ويكون الطقس باردًا نسبيًا في النهار، مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا إلى ما دون الـ10 درجات مئوية، مما يستوجب الاستمرار بارتداء الملابس الثقيلة واستخدام وسائل التدفئة.

التوصيات خلال المنخفض الجوي:

• الانتباه من الموجات الغبارية مع ساعات الظهيرة من يوم السبت وحتى ساعات المساء الأولى على العديد من الطرق الصحراوية والسهول الشرقية، مع خطر انعدام الرؤية الأفقية خاصة مع ساعات العصر.

• ارتداء ملابس دافئة.

• القيادة بحذر وترك مسافة أمان كافية عند بداية هطول الأمطار.

• تنبيه من تشكل السيول وحدوث التجمعات المائية خاصة في أجزاء من شمال ووسط المملكة بما في ذلك منطقة الأغوار الشمالية والوسطى والطرق المؤدية إليها.

• الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.

والله أعلم.