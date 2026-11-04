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محكمة أمن الدولة تعقد الجلسة الأولى في قضية جريمة حمود

  • 04 نوفمبر 2026
  • 12:35
محكمة أمن الدولة تعقد الجلسة الأولى في قضية جريمة حمود
المحامي عامر حسين الهلسه

خبرني - عقدت محكمة أمن الدولة، اليوم، الجلسة الأولى للنظر في قضية جريمة حمود، بحضور المحامي عامر حسين الهلسه، وكيلاً عن أهالي وذوي الشهداء.

وجرت الجلسة في أجواء اتسمت بالهدوء والشفافية، حيث استمعت المحكمة إلى إجابات المتهمين بشأن التهم المسندة إليهم، كما قررت تعيين محامين لهم، وفقاً لأحكام القانون.

وفي هذا السياق، أكد المحامي عامر حسين الهلسه أن مجريات القضية باتت أمام القضاء المختص، وأن الفصل فيها وتقدير الأدلة والوقائع منوط بالمحكمة وحدها، معرباً عن ثقته بالقضاء الأردني وبحرصه على تطبيق أحكام القانون وإعمال مقتضيات العدالة.

ويبقى القضاء صاحب الكلمة الفصل، وثقتنا راسخة بأن القانون سيأخذ مجراه وفقاً للأصول والضمانات القضائية المقررة.

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