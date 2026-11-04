القدس للتأمين تحقق نمواً استثنائياً في أرباح الأنشطة المستمرة قبل الضريبة خلال تسعة أشهر

إيرادات عقود التأمين تقفز 80% إلى 49.16 مليون دينار والاستثمارات تتجاوز 54.5 مليون دينار

مرار: نواصل البناء على نتائجنا القوية لتعزيز النمو المستدام وتطوير تجربة العملاء

خبرني - أعلنت شركة القدس للتأمين عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، سجلت خلالها ارتفاعاً بارزاً في أرباح الأنشطة المستمرة قبل ضريبة الدخل وإيرادات عقود التأمين وربحية السهم، إلى جانب نمو الاستثمارات وحقوق المساهمين، في أداء يعكس تقدماً عبر مجموعة من أبرز مؤشراتها المالية.

وأظهرت النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 أيلول 2026 ارتفاع أرباح الأنشطة المستمرة قبل ضريبة الدخل إلى 4.31 مليون دينار مقارنة مع 813.5 ألف دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققة نمواً استثنائياً، وبزيادة بلغت نحو 3.5 مليون دينار.

كما سجلت إيرادات عقود التأمين نمواً قوياً لتصل إلى 49.16 مليون دينار مقارنة مع 27.30 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، بزيادة مقدارها 21.86 مليون دينار ونسبة نمو بلغت نحو 80%، بما يعكس التوسع في حجم الأعمال التأمينية للشركة وتعزيز حضورها في السوق.

كما وترافق النمو في إيرادات عقود التأمين مع نمو في صافي نتائج اعمال عقود التأمين وإعادة التامين لتصل الى 1.744 مليون دينار مقارنة مع 579 ألف دينار وبنسبة نمو بلغت 201%، وبما يعكس مدى فعالية وجودة سياسة الاكتتاب ومدى جودة المخصصات الفنية وكفايتها نتيجة تطبيق سياسة رصد حصيفة للمخصصات الفنية.

وفي مؤشر يعكس تحسن العائد للمساهمين، ارتفعت ربحية السهم إلى 0.233 دينار مقارنة مع 0.067 دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، محققة نمواً نسبته 248%، نتيجة النمو المتوازن في الإيرادات والأرباح وتحسن الأداء التشغيلي للشركة.

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي الاستثمارات إلى 54.56 مليون دينار كما في 30 أيلول 2026 مقارنة مع 51.15 مليون دينار في نهاية عام 2025، بنسبة نمو بلغت 6.6%، فيما بلغت الودائع لدى البنوك 26.35 مليون دينار، الأمر الذي يعزز من قوة القاعدة الاستثمارية والسيولة المالية للشركة.

كما ارتفع مجموع حقوق المساهمين إلى 28.33 مليون دينار مقارنة مع 24.26 مليون دينار في نهاية عام 2025، محققاً نمواً نسبته 16.8%، بما يؤكد متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على مواصلة النمو وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين. وبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع 17.71 مليون دينار، إلى جانب علاوة إصدار بقيمة 754 ألف دينار.

وفي تعليقه على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة القدس للتأمين، السيد عماد مرار:

"تمثل هذه النتائج محطة مهمة في مسيرة القدس للتأمين، وتعكس نجاح الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في تحقيق نمو متوازن يجمع بين التوسع في الأعمال وتحسين الربحية وتعزيز متانة المركز المالي. وننظر إلى هذه النتائج باعتبارها أساساً لمواصلة البناء عليه خلال المرحلة المقبلة بما يحقق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا وشركائنا."

وأضاف مرار:

"تركز الشركة على تطوير جودة محفظتها التأمينية وتعزيز كفاءة إدارة الأعمال والاستثمار في الحلول والخدمات التي تستجيب لاحتياجات السوق المتغيرة. كما نواصل العمل على الارتقاء بتجربة العميل من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع الاستجابة وتطوير القنوات الرقمية والخدمات المقدمة."

وأكد مرار أن الشركة تمضي قدماً في تنفيذ رؤيتها الرامية إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيراً إلى أن قوة النتائج المحققة تعكس التزام الشركة بالتميز التشغيلي والإدارة الرشيدة للمخاطر والاستثمار في مواردها البشرية والتقنية.

وثمّن مرار ثقة العملاء والمساهمين والشركاء وجهود موظفي الشركة، مؤكداً أن النجاحات المحققة هي نتاج العمل الجماعي والتعاون المستمر بين مختلف فرق العمل.

وتواصل شركة القدس للتأمين، التي تأسست عام 1975، تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز حصتها السوقية وتطوير خدماتها التأمينية والاستثمارية بما يواكب احتياجات الأفراد والشركات، مستندة إلى خبرة تتجاوز خمسة عقود في السوق الأردني، ورؤية طموحة ترتكز على الابتكار والنمو المستدام وتقديم أفضل قيمة للمتعاملين معها.