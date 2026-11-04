بعد صدور قرار مجلس الوزراء .. الحنتولي يعتذر عن توليه مديرًا للخط الحديدي

خبرني - اعتذر ياسر الحنتولي عن استكمال إجراءات تولّيه منصب مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، رغم صدور قرار مجلس الوزراء بذلك ، على اثر حلوله بالمركز الأول في المسابقة التي أجرتها هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وقال الحنتولي في اعتذاره انه مرتبط حاليا بأعمال خاصة بالقطاع الخاص، وكان الحنتولي يظن أن بإمكانه الجمع بين الموقعين لعدم تضارب المصالح بينهما إلا أن مدونة السلوك تفرض عليه المفاضلة بينهما.

يذكر ان مجلس الوزراء قرر مؤخرا، تعيين ياسر مخيمر فارس حنتولي مديراً عامَّاً للخطّ الحجازي الأردني، بعد حصوله على أعلى العلامات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.