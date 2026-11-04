موجة ديمقراطية تضرب الجمهوريين.. الحزب ينتزع مجلس النواب ويتقدم نحو السيطرة على الشيوخ

خبرني - تتجه هذه الليلة لتكون تاريخية بالفعل بالنسبة للديمقراطيين، إذ فاز الحزب بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي، وهو في طريقه أيضاً لانتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ.

حقق الديمقراطيون أول انتصار مفاجئ لهم في مجلس الشيوخ، عندما فازت "آني أندروز" على دارلين غراهام، التي كانت قد عُينت في المقعد بعد وفاة شقيقها السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام.

وحتى قبل بضعة أشهر فقط، قلة من المحللين كانوا يتوقعون أن يكون هذا المقعد موضع تنافس.



كما أن سباقين على مقاعد مجلس الشيوخ كان يُعتقد قبل عام أنهما سيكونان ساحتين متكافئتين للمنافسة، تحولا إلى انتصارين سهلين للديمقراطيين، وذلك بإعادة انتخاب الديمقراطي جون أوسوف في جورجيا، وانتزاع المقعد الشاغر الذي كان يشغله الجمهوريون في نورث كارولاينا.

وكانت منافسة نورث كارولاينا، حيث تفوق الحاكم الديمقراطي السابق روي كوبر على مايكل واتلي، أحد رموز الحزب الجمهوري، أول المكاسب الأربع التي يحتاجها الديمقراطيون لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ. وبعد الفوز في ساوث كارولاينا، أصبحوا في منتصف الطريق نحو تحقيق ذلك.



وتحول الاهتمام الآن إلى فرز الأصوات في مقاعد مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الجمهوريون، في تكساس وكانساس وأوهايو.

وتصنف شبكة CBS News، الشريك الأمريكي لبي بي سي، سباقي مجلس الشيوخ في تكساس وكانساس على أنهما يميلان لصالح الديمقراطيين. أما سباق منصب الحاكم في تكساس، حيث كان الجمهوري غريغ أبوت، الحاكم الحالي، يُعدّ قبل عام فقط المرشح الأوفر حظاً بشكل كبير، فيُنظر إليه الآن على أنه متقارب إلى حد يصعب التنبؤ بنتيجته.

في الوقت نفسه، فاز الديمقراطيون بأغلبية في مجلس النواب للمرة الأولى منذ عام 2022.



وتوفر نظرة على أبرز السباقات أسباباً كثيرة تفسر ذلك.

ففي فلوريدا، أعاد الجمهوريون في المجلس التشريعي للولاية رسم حدود ثلاث دوائر انتخابية كان يشغلها ديمقراطيون، بما يجعل الفوز بها أسهل بكثير للجمهوريين، لكنهم خسروا الدوائر الثلاث جميعها.

كما تحولت سباقات أخرى لمجلس النواب في الولاية، كان الجمهوريون يتوقعون الفوز بها بفوارق مريحة، إلى معارك انتخابية محتدمة.

على سبيل المثال، انتزع الديمقراطيون مقاعد شاغرة في غرب نورث كارولاينا وكنتاكي، ويبدون في وضع جيد لتحقيق مكاسب في فرجينيا وإنديانا.

ويحققون ذلك مستفيدين من المشاركة المرتفعة للناخبين الديمقراطيين، ولا سيما الناخبين السود في الجنوب، وكذلك من استعادة الناخبين من أصول لاتينية في فلوريدا، الذين كانوا قد دعموا الجمهوريين قبل عامين فقط.



وفي المقاطعات ذات الأغلبية السوداء في ساوث كارولاينا، حققت مرشحة الديمقراطيين لمجلس الشيوخ، آني أندروز، أداء أفضل بكثير من الأرقام التي حققتها كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وفي مقاطعة ميامي-ديد، التي فاز بها ترامب في ذلك العام، عاد المرشحون الديمقراطيون إلى الصدارة.

وإذا كان هناك جانب إيجابي للمحافظين، فإن ولاية فلوريدا ككل لا تزال تبدو مائلة نحو اليمين.

فقد فازت السيناتورة الجمهورية، آشلي مودي، بإعادة انتخابها بفارق ضئيل، كما فاز عضو الكونغرس، بايرون دونالدز، في سعيه للفوز بمنصب الحاكم. لكن هذه الولاية قد تثبت أنها واحدة من النقاط المضيئة القليلة.

وفي حين يبدو أن مزاج الناخبين قد تحول ضد الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين على نطاق واسع، فإن الولايات المتحدة دولة شاسعة تتمتع بخصائص جغرافية وديموغرافية فريدة.

ومن ثم فإن ليلة جيدة للديمقراطيين في الشرق، قد لا تترجم بالضرورة إلى أداء مماثل، في أنحاء البلاد كافة. لكن النتائج الأولية الواردة من قلب الولايات المتحدة تبدو وكأنها تتبع الاتجاه نفسه السائد على الساحل الشرقي.

لقد تشكلت موجة ديمقراطية في الأفق. والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستندفع هذه الموجة داخل معاقل الجمهوريين.

استخدمنا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ترجمة هذا المقال الذي كُتب في الأصل باللغة الإنجليزية. وقد راجع أحد صحفيي بي بي سي هذه الترجمة قبل نشرها. المزيد عن كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي.