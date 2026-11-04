خبرني - يبدو أن ما يُعرف بـ "الاستقالة الهادئة"، وهي ظاهرة يكتفي فيها الموظف بأداء المهام الأساسية المطلوبة منه من دون بذل جهد إضافي، قد تكون لها تبعات اقتصادية.

فعلى مدار العقد الماضي، أصبح البريطانيون أقل ارتباطاً بوظائفهم وأقل استعداداً لبذل جهد إضافي فيها، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة ريزوليوشن للأبحاث.

وقال مركز الأبحاث إن هذا قد يساعد جزئياً في تفسير التراجع في الإنتاجية منذ وباء كورونا.

قالت هانا سلوتر، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "ريزولوشن فاونديشن"، إن "هذا التوجه لا يضر العمال فحسب، بل قد يؤثر أيضاً سلباً في الإنتاجية وتوافر القوى العاملة، وهما عاملان أساسيان لرفع مستويات المعيشة في السنوات المقبلة".

انتشرت فكرة "الاستقالة الهادئة" على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة وجيزة من ظهور وباء كورونا.

ودعت منشورات عديدة على هذه المنصات الموظفين إلى الاكتفاء بأداء الحد الأدنى من متطلبات وظائفهم، تعبيراً عن الإحباط الناتج عن تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.

لذا تعني "الاستقالة الهادئة" أن تذهب للعمل، لكن لا تقدم أي مساعدة بمهام إضافية أو مثلاً أن تتفقد بريدك الإلكتروني خارج ساعات العمل، وبدلاً من ذلك تركز على التوازن بين العمل والحياة و"التصرف بما يتناسب مع أجرك".



أظهر استطلاع رأي شمل 4656 شخصاً أن نسبة الأشخاص الراغبين في بذل جهد إضافي في وظائفهم انخفضت من 69 في المئة إلى 55 في المئة منذ العام الماضي.

في الوقت نفسه، انخفضت نسبة رضا الموظفين عن المهام التي يقومون بها إلى أدنى مستوى. فواحد من كل أربعة فقط يشعر نوعاً ما بالرضا.

إضافة إلى ذلك، تراجعت نسبة العاملين والموظفين الذين يقولون إن وظائفهم ممتعة أو مثيرة للاهتمام مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات، إذ بلغت 63 في المئة مقابل 74 في المئة سابقاً.

وأضاف التقرير: "إن العمال اليوم أقل ارتباطاً بوظائفهم، وأقل انجذاباً للعمل بشكل عام، مقارنة بالعمال قبل عقد من الزمان".

وقد ساهم هذا التحول خلال العقد الماضي في ضعف نمو الإنتاجية، والذي تباطأ منذ الأزمة المالية وضعف مرة أخرى بعد وباء كورونا، وفقاً لما توصلت إليه مؤسسة ريزوليوشن.

كما أصبح العمال يولون الأجور أهمية أكبر من السابق.

وقال السير جون كورتيس، أستاذ العلوم السياسية والمحرر المشارك للتقرير، إن التحليل لا يشير إلى أن الشباب "أصبحوا أكثر تهرباً من العمل"، أو أنهم باتوا أكثر تردداً في تغيير وظائفهم، مضيفاً أنه إذا أراد أصحاب العمل الحصول على أفضل أداء من موظفيهم وإعادة إشعال حماسهم للعمل، فعليهم توفير وظائف مجزية مالياً وساعات عمل مرنة.

استخدمنا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ترجمة هذا المقال الذي كُتب في الأصل باللغة الإنجليزية. وقد راجع أحد صحفيي بي بي سي هذه الترجمة قبل نشرها. المزيد عن كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي.