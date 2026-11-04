في حال وقوع هجمات نووية.. مختصون مصريون: ابتعدوا لمسافة 5 كيلومترات فوراً

خبرني - تصاعدت المخاوف من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام السلاح النووي ضد إيران، بعد تصريحات للإعلامي الأميركي، تاكر كارلسون، تحدث فيها عن ضغوط إسرائيلية على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوجيه ضربة نووية إلى منشأة إيرانية محصنة تحت الأرض.

وتزامن ذلك مع انتشار مقطع فيديو يتضمن إرشادات للسكان بشأن كيفية التصرف في حال وقوع انفجار نووي، وسط مطالبات أميركية باستبعاد هذا الخيار خشية وقوع كارثة إنسانية وإشعاعية واسعة النطاق.

وبثت بعض وسائل الإعلام الإيرانية تحذيراً للمواطنين للتعامل حال وقوع ضربة نووية، وجاءت التحذيرات متضمنة بعض النصائح منها عدم النظر إلى الضوء شديد الانفجار، والاحتماء خلف حاجز، والاستلقاء على الأرض، وتغطية الرأس والوجه.



النظر إلى الانفجار قد يسبب العمى

وفي هذا السياق، كشف مختصون مصريون في الطاقة النووية كيفية الوقاية والحماية في حال وقعت بالفعل هجمات نووية.

وقال الدكتور مصطفى عزيز، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و "الحدث.نت" أن "الجميع يتمنى عدم حدوث أي هجمات نووية من الأساس، لكن بعض الإرشادات من المهم أن نذكرها لاتخاذ الاحتياطات، منها أنه فور وقوع انفجار نووي، فيجب عدم النظر إلى كرة اللهب أو الانفجار النووي لأن ذلك يؤدي إلى حدوث عمى مؤقت أو دائم".

وتابع: "كما ننصح بالاختباء خلف أقرب جدار خرساني أو حفرة داخل باطن الأرض للحماية من الحطام المتطاير، لافتاً إلى أن درجة الخطورة تعتمد على المسافة من مكان الانفجار، فالمدى المميت يكون في المسافة من 1 إلى 5 كيلومترات، ويعتمد على قوة وشدة القنبلة"



تخزين الأطعمة والمشروبات

من جانبه، قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة الطاقة النووية المصرية الأسبق، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إنه في حالة وجود إشعاع نووي في الجو، فهناك استعدادات يجب القيام بها، أبرزها تخزين أطعمة ومشروبات معبأة، وزجاجات مياه معدنية للشرب، وراديو ترانزيستور يعمل بالبطاريات لسماع تعليمات السلطات، وكشافات إنارة تعمل بالبطاريات للاستخدام في حالة انقطاع الكهرباء، والقيام بتخزين كمية مياه لعمليات التطهير والاستحمام بدلاً من مياه الصنابير.

وتابع قائلاً إنه لتقليل مخاطر التعرض للإشعاع، توصي الهيئات الدولية والوطنية المختصة بإجراءات وقائية شخصية فورية ومحددة تتمثل في الدخول فوراً إلى مبنى محكم، وإذا كنت خارج المنزل فعليك بالانتقال إلى داخل أقرب مبنى صلب مثل منزل، أو مكتب، أو مدرسة بمجرد سماع الإنذار، موضحاً أن أفضل مكان يمكن الاختباء فيه هي الطوابق السفلية أو وسط المبنى بعيداً عن الجدران الخارجية والنوافذ لتقليل التعرض للإشعاع.

ونصح نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق بإغلاق المنافذ والأبواب بإحكام، وإيقاف تشغيل أنظمة التكييف والتهوية والتدفئة التي تسحب الهواء الخارجي، مع الالتزام بالبقاء داخل المأوى أو المنزل لمدة 24 ساعة على الأقل أو حسب تعليمات السلطات، حيث تنخفض مستويات الإشعاع بسرعة خلال هذا الوقت.



نزع الملابس الملوثة والاغتسال

وأشار الدكتور علي عبدالنبي إلى أن إجراءات التطهير الشخصي تتمثل في أنه إذا كنت في الخارج وقت تسرب الإشعاع أو الغبار النووي، فعليك بنزع الملابس الخارجية، وعند دخولك المنزل اخلع ملابسك الخارجية قبل الدخول، فهذا يزيل ما يقرب من 90% من المواد المشعة، والتخلص من الملابس بوضع الملابس الملوثة في كيس بلاستيكي وإغلاقه بإحكام ووضعه بعيداً عن الناس والحيوانات، والاستحمام بغسل جسمك وشعرك جيداً بالماء الذي تم تخزينه والصابون.



وطالب عبدالنبي بعدم استخدام البلسم لأنه يثبت الجزيئات المشعة على الشعر، ناصحاً بالتنظيف البديل إذا لم يتوفر الماء، مثل مسح الأجزاء المكشوفة من الجسم بقطعة قماش مبللة.

وذكر الدكتور علي عبد النبي عدة تحذيرات هامة أخرى، أبرزها عدم تناول أقراص اليود "يوديد البوتاسيوم" إلا بتعليمات وإذا أوصت السلطات الصحية بذلك، فقد تسبب أضراراً صحية إذا أُخذت دون حاجة، كذلك عدم استخدام السيارات للاختباء داخلها حيث لا توفر حماية كافية من الإشعاع وقد تتوقف في زحام مروري وتتعرض للإشعاع بشكل مباشر.