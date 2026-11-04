إنجازات تاريخية.. عمان الأهلية بالمرتبة 19 عربياً والأولى محلياً بتصنيف التايمز للجامعات العربية 2027

خبرني - حققت جامعة عمان الأهلية (AAU) قفزات تاريخية وإنجازات نوعية في أحدث إصدارات التصنيفات العالمية والإقليمية، لترسخ مكانتها في الطليعة محلياً وعربياً وعالمياً.

فمن جديد ،،، سطّرت جامعة عمان الأهلية إنجازاً ذهبياً بتحقيقها المرتبة 19 عربياً و الأولى محلياً بتصنيف التايمز للجامعات العربية 2027 ، والذي تم الاعلان عن نتائجه منتصف ليلة أمس في المغرب ، بالتزامن مع فعاليات قمة الجامعات العربية التي تُعقد بالشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

ويعتمد التصنيف على عدة معايير تشمل: التعليم (البيئة التعليمية) ، والبيئة البحثية ، وجودة البحث العلمي، والنظرة الدولية ، والصناعة ، إلى جانب معاييرأخرى مرتبطة بخدمة المجتمع والكفاءات.

كما يأتي هذا الانجاز ، بعد ان حققت الجامعة المرتبة الاولى محلياً و376 عالمياً وفق تصنيف التايمز العالمي 2027 ، والمرتبة 643 عالميا ًوفق تصنيف كيو. اس العالمي ، والمرتبة الاولى على الجامعات الخاصة والثالثة محلياً و26 عربياً وفق تصنيف كيو.أس للجامعات العربية 2027 ، ليؤكد كل ذلك، أن الصدارة قول وفعل وإنجاز وليس ادعاءً ومحاولة لتشويه الحقائق.

فقد استطاعت الجامعة ان تضع بصمتها بتميز واقتدارعلى الخارطة التعليمية العالمية من خلال جودة التعليم والأداء البحثي والمخرجات الاكاديمية ، إلى جانب استمرارية خططها التطويرية ببنيتها التأسيسية والأكاديمية ، وتوفير البيئة الرقمية المتكاملة ومواكبة التطور التكنولوجي ، مما خلق بيئة تعليمية منافسة لكبريات الجامعات عالمياً.

وقد صرّح رئيس هيئة المديرين، الدكتور ماهر الحوراني بالقول : "إن تحقيق جامعة عمان الأهلية لهذه المراتب المُتفرّدة وفق كافة التصنيفات العالمية هو دلالة على التميّز والتطورالكبيرالذي شهدته وتشهده الجامعة بكافة المجالات ، وهي شهادة نعتز بها على صعيد جودة التعليم، والبحث العلمي ، وتحديث البرامج الاكاديمية وموائمتها مع متطلبات سوق العمل ، وكفاءة الخريجين ، والترابط النشط مع افضل المؤسسات التعليمية العالمية ، وخدمة المجتمع المحلي، والاسهام بالتمنية المستدامة، متطلعين وفق خطة الجامعة الاستراتيجية الجديدة نحو آفاق أكثر حضوراً وتميّزاً عالميا ً.

من جانبه، قال رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد حمدان: هذا الانجاز إلى جانب الانجازات الاخرى على ذات الصعيد هو تأكيد على أن جامعة عمان الأهلية تسير بخطى ثابتة وباقتدارعلى طريق المزيد من التألق العربي والاقليمي والعالمي ، وأن الجامعة قد كسرت الحواجز منذ زمن لتقف بين نخبة جامعات العالم ، ونحن وبالعزيمة نفسها ، نعمل لتحقيق المزيد من الانجازات النوعية على مختلف الأصعدة.