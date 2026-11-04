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برنامج التسويق الرقمي في "الهاشمية" يحصل على اعتماد المعهد البريطاني للتسويق CIM

  • 04 نوفمبر 2026
  • 10:44
برنامج التسويق الرقمي في الهاشمية يحصل على اعتماد المعهد البريطاني للتسويق CIM

خبرني - حصل برنامج بكالوريوس التسويق الرقمي في كلية الأعمال بالجامعة الهاشمية على اعتماد المعهد البريطاني للتسويق CIM، أحد أبرز المؤسسات المهنية المتخصصة في مجال التسويق دوليًا.
وقالت عميدة الكلية الأستاذة الدكتورة وعد النسور، إن هذا الإنجاز يؤكد مسيرة الجامعة في تطوير برامجها وفق أفضل المعايير، وإعداد خريجين قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال والاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن الاعتماد يضاف إلى اعتمادات دولية متميزة حصلت عليها الجامعة.
ويتيح الاعتماد للطلبة والخريجين إعفاءات من بعض متطلبات المسارات المؤدية إلى الشهادات المهنية التي يمنحها المعهد، ما يختصر الوقت والجهد، ويعزز فرصهم في التوظيف وقدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وطُرح البرنامج في العام الجامعي 2021-2022 استجابةً للطلب المتزايد على كفاءات تمتلك مهارات عملية في تسويق المنتجات والخدمات عبر المنصات الرقمية، وقادرة على الإبداع والابتكار في قطاع سريع التطور.

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