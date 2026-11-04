إلهان عمر تحتفظ بمقعدها في مجلس النواب الأمريكي لولاية خامسة على التوالي

خبرني - نجحت النائب الديمقراطية إلهان عمر في الحفاظ على مقعدها في مجلس النواب الأمريكي لولاية خامسة على التوالي، محققةً فوزاً كاسحاً في دائرتها الانتخابية بولاية مينيسوتا.

ووفقاً للنتائج الأولية بعد فرز نحو 97% من الأصوات، حصدت عمر أكثر من 258 ألف صوت، متقدمة بفارق حاسم على منافسها الجمهوري، ضابط الشرطة المتقاعد جون ناغل، والمرشح المستقل ديفيل جاكسون، لتواصل تمثيل دائرة مينيابوليس التي تشغل مقعدها منذ عام 2019.

ويكتسب فوز عمر، وهي من أصول صومالية وإحدى أول امرأتين مسلمتين في تاريخ الكونغرس، أهمية خاصة بعدما جاء في ختام أسابيع عصيبة شهدت تفتيش منزلها في واشنطن من قِبل عملاء فيدراليين في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بموجب مذكرة تفتيش قضائية. ورغم التحقيقات المستمرة التي لم تسفر عن توجيه أي اتهامات رسمية حتى الآن، نفت عمر ارتكاب أي مخالفات، واصفةً الإجراء بأنه "استهداف سياسي" تقوده ضدها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكانت عمر قد مهدت لهذا الفوز بتحقيق نصر ساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في آب/أغسطس الماضي بنسبة تجاوزت 80%، قبل أن يجدد ناخبو مينيابوليس ثقتهم بها لعامين إضافيين تحت قبة "الكابيتول".