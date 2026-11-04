انخفاض سياحة الأردنيين في تركيا 7.75% منذ بداية العام الحالي

خبرني - تراجع عدد السياح الأردنيين إلى تركيا بنسبة 7.75% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وبحسب البيانات، بلغ عدد السياح الأردنيين إلى تركيا خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى نهاية أيلول 2026 نحو 209,223 سائحا، مقارنة بـ226,789 سائحا خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض مقداره 17,566 سائحا.

وتشير الأرقام إلى استمرار تراجع أعداد السياح الأردنيين مقارنة بعام 2024، إذ بلغ عددهم خلال الأشهر التسعة الأولى من ذلك العام 250,910 وافدين، ما يعني انخفاضًا بنسبة 16.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي.

وعلى مستوى شهر أيلول وحده، ارتفع عدد السياح الأردنيين إلى تركيا بنسبة 4.5%، ليبلغ 34,444 سائحا، مقارنة بـ32,953 سائحا خلال الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة مقدارها 1,491 سائحا.

وسجل شهر نيسان أكبر تراجع شهري في أعداد السياح الأردنيين إلى تركيا خلال العام الحالي، إذ بلغ عددهم 9,645 سائحا، مقارنة بـ19,211 سائحا في الشهر نفسه من عام 2025، بانخفاض نسبته نحو 49.8%.



كما انخفض العدد خلال شباط إلى 10,092 سائحا، مقارنة بـ14,428 سائحا في الشهر نفسه من العام الماضي، بتراجع نسبته 30.1%، فيما بلغ عدد السياح في آذار 7,205، مقابل 10,789 سائحا في آذار 2025، بانخفاض نسبته 33.2%.

وفي المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع أعداد السياح الأردنيين خلال أيار وتموز وآب وأيلول، مقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي؛ إذ ارتفع العدد في أيار بنسبة 5.9%، وفي تموز بنسبة 2.9%، وفي آب بنسبة 3.4%، وفي أيلول بنسبة 4.5%.

وعلى مستوى إجمالي السياح الأجانب إلى تركيا، أظهرت البيانات وصول العدد إلى 40,938,498 سائحا خلال الفترة من كانون الثاني وحتى نهاية أيلول 2026، مقارنة بـ41,568,597 سائحا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته نحو 1.5%.

وبذلك، تجاوز تراجع أعداد السياح الأردنيين إلى تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي معدل التراجع في إجمالي أعداد السياح الأجانب، وفق بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وتُظهر البيانات أن أعداد السياح الأردنيين إلى تركيا سجلت تحسنًا خلال أيلول على أساس سنوي، رغم استمرار انخفاض الحصيلة التراكمية منذ بداية العام الحالي.