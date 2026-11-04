النفط يرتفع وسط ضبابية حول حرب إيران بعد الانتخابات الأميركية

خبرني - ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، في جلسة متقلبة وسط ترقب المستثمرين للخطوة التالية لواشنطن في الحرب مع إيران، بعد أن أشارت تقديرات بشأن انتخابات التجديد النصفي إلى انتزاع الديمقراطيين الأغلبية في الكونغرس الأميريكي من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا أو 0.8% لتصل إلى 104.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أو 0.5% إلى 96.59 دولار.

وفي الجلسة السابقة، تراجع خام برنت بأكثر من 1% إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من أربعة أسابيع، إذ تابع المتعاملون عن كثب المحادثات الرامية إلى إنهاء حربي أوكرانيا وإيران.

وتجري حاليا عملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وتشير التقديرات إلى أن الديمقراطيين سيتمتعون بأغلبية في كل من مجلسي الشيوخ والنواب خلال الفترة المتبقية من الولاية الثانية لترامب.

وقالت بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم توقعات السوق في شركة فيليب نوفا "الإشارات المتضاربة للرئيس ترامب، مع استمرار الضربات العسكرية بالتزامن مع تصريحات تقلل من أهمية التصعيد، قد صعبت على المتعاملين تكوين قناعة راسخة بشأن اتجاه السوق".

وأضافت "أعتقد أن جني بعض الأرباح وتقليص المراكز الطويلة للمضاربة أمر مبرر، لا سيما بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته السوق في تشرين الأول".



وتابعت ساشديفا "مع ذلك، فإن مخاطر اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز لم تختف. كما أن الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية يقدم بعض الدعم الأساسي".

وذكر مسؤول أميركي الثلاثاء، أن الولايات المتحدة شنت ضربات "دفاعية" على جزيرة قشم الإيرانية استهدفت صواريخ أرض-جو استخدمت ضد أصول أميركية.

وقال مسؤول آخر إن الضربات بدت محدودة ولم تشر إلى عودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق.

ولا تزال الأسواق تراقب عن كثب أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، في الوقت الذي كثفت فيه قطر جهود الوساطة لتجنب تصعيد الهجمات بعد الانتخابات الأميركية.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى لرويترز الثلاثاء إن إيران والولايات المتحدة لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء حربهما.

وقال ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز الثلاثاء إن الولايات المتحدة ليس لديها خطة وشيكة لضرب إيران.

ومن ناحية أخرى، انخفضت مخزونات النفط الخام 5.27 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 تشرين الأول، حسبما ذكرت مصادر في السوق اليوم الأربعاء، مستشهدة ببيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي.

وكان متوسط توقعات ثمانية محللين في استطلاع لرويترز قد أشار إلى ارتفاع بنحو 880 ألف برميل في مخزونات النفط الخام.

وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين ارتفعت 1.43 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.19 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق.

وقالت شركة هايتونج فيوتشرز في مذكرة اليوم الأربعاء "لا تزال مخزونات الديزل محدودة، في حين ارتفعت مخزونات البنزين أكثر من المتوقع. وتدعم هذه البيانات أسعار النفط بشكل عام".

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في الساعة 1030 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (1530 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء.