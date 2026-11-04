أهم 10 نتائج في الانتخابات الأمريكية حتى الآن

خبرني - لم تكن المفاجأة الكبرى في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026 مجرد نجاح الديمقراطيين في إلحاق الهزيمة بالجمهوريين، وإنما في طبيعة الانتصارات التي حققوها، والولايات التي تمكنوا من اختراقها، والشخصيات السياسية الجديدة التي أفرزتها الانتخابات، في تحول قد تتجاوز آثاره موازين القوى داخل الكونغرس إلى مستقبل الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة.

فمن تكساس إلى كانساس وأيوا وأوهايو، نجح الديمقراطيون في تحقيق اختراقات داخل ولايات كانت تُعد معاقل راسخة للجمهوريين، بينما تعرض عدد من المرشحين المقربين من الرئيس دونالد ترمب لهزائم حملت دلالات شخصية وسياسية تتجاوز حدود السباقات المحلية.

وفي الوقت نفسه، كشفت النتائج عن صعود جيل جديد من السياسيين الديمقراطيين، يجمع بين الديمقراطية الاشتراكية والشعبوية التقدمية، ويقدم خطابا دينيا مسيحيا مختلفا عن الخطاب المحافظ الذي هيمن على العلاقة بين الدين والسياسة الأمريكية خلال العقود الماضية.

وفيما يلي أبرز 10 نتائج أفرزتها الانتخابات الأمريكية، وما تحمله من دلالات على مستقبل المشهد السياسي:

1. تكساس: هزيمة مزدوجة لترمب وصعود جيمس تالاريكو

جاء فوز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، على حساب المدعي العام الجمهوري السابق كين باكستون، في مقدمة الضربات السياسية التي تلقاها الرئيس دونالد ترمب.

فتكساس، التي لم يفز فيها أي ديمقراطي بمنصب منتخب على مستوى الولاية منذ عام 1994، كانت أحد أهم معاقل الحزب الجمهوري وأكثرها أهمية في حسابات السياسة الوطنية.

لكن الهزيمة لا تقتصر على خسارة مقعد جمهوري، إذ تمثل كذلك إخفاقا شخصيا لترمب الذي تدخل لدعم باكستون في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، وساعده على هزيمة السيناتور المخضرم جون كورنين، رغم المخاوف التي أثارها ترشيح باكستون داخل المؤسسة الجمهورية.

وكان باكستون قد واجه سلسلة من الفضائح والاتهامات المتعلقة بإساءة استخدام السلطة والفساد، بلغت حد توجيه الاتهام إليه بالعزل في مجلس نواب تكساس عام 2023، قبل أن يبرئه مجلس شيوخ الولاية. كما واجه اتهامات سابقة بالاحتيال في الأوراق المالية، انتهت بتسوية دون إدانة جنائية.

وعليه، فإن خسارته تحمل 3 دلالات متداخلة: خسارة الجمهوريين معقلا تاريخيا، وفشل رهان ترمب الشخصي على باكستون، وهزيمة نموذج سياسي مثير للجدل داخل الحزب الجمهوري نفسه.

وفي المقابل، برز تالاريكو بوصفه أحد الوجوه الصاعدة للديمقراطيين، ليس فقط لصغر سنه، ولكن لقدرته على توظيف دراسته اللاهوتية المسيحية في تقديم خطاب تقدمي ينازع اليمين الديني احتكاره للخطاب المسيحي في السياسة الأمريكية.

2. أوهايو: إيمي أكتون تهزم مرشح ترمب وفانس

جاءت الهزيمة الشخصية الثانية لترمب في ولاية أوهايو، حيث فازت الطبيبة الديمقراطية إيمي أكتون بمنصب الحاكم على حساب رجل الأعمال الملياردير فيفيك راماسوامي، أحد أبرز حلفاء ترمب ومؤيديه.

وتحمل هذه النتيجة أهمية استثنائية، لأن أوهايو تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى معقل جمهوري، وهي مسقط رأس نائب الرئيس جيه دي فانس وقاعدته السياسية الأصلية.

وكان ترمب قد دعم راماسوامي مبكرا، بعد انسحاب الأخير من مشروع إدارة الكفاءة الحكومية الذي ارتبط اسمه فيه بإيلون ماسك.

لكن السباق شهد تحولا لافتا مع إطلاق حملة راماسوامي إعلانا انتخابيا مثيرا للجدل، ظهرت فيه والدة أكتون، المنقطعة عنها منذ عقود، متهمة ابنتها بالكذب بشأن طفولتها.

وأثار الإعلان انتقادات واسعة من الحزبين، خصوصا بعدما أظهرت وثائق قضائية وصحفية قديمة أدلة تؤيد رواية أكتون بشأن تعرضها للإساءة في طفولتها، وتوجيه اتهامات إلى زوج أمها بالاعتداء الجنسي عليها عندما كانت في الثانية عشرة. ولم تصل القضية إلى المحاكمة بعدما غادر المتهم وزوجته المنطقة.

وتحول الإعلان من محاولة لتشويه المرشحة الديمقراطية إلى مصدر إحراج لحملة راماسوامي، قبل أن تنتهي الانتخابات بفوز أكتون.

3. كانساس: انتصار تاريخي لقس ديمقراطي

من بين أكبر مفاجآت الانتخابات، جاء فوز القس الميثودي آدم هاميلتون بمقعد مجلس الشيوخ في كانساس، على حساب السيناتور الجمهوري روجر مارشال.

وتكمن أهمية النتيجة في أن الولاية لم تنتخب ديمقراطيا لمجلس الشيوخ منذ عام 1932، حين فاز جورج ماكغيل بإعادة انتخابه، ما يجعل فوز هاميلتون كسرًا لهيمنة جمهورية استمرت 94 عامًا.

وهاميلتون ليس سياسيا تقليديا؛ فهو مؤسس كنيسة القيامة الميثودية المتحدة، إحدى أكبر الكنائس الميثودية في الولايات المتحدة، وصاحب حضور مؤثر في النقاشات الدينية حول التسامح والعدالة الاجتماعية والعلاقة بين الإيمان والسياسة.

وكان قد قدم نفسه خلال الحملة بوصفه ديمقراطيا مستقل التفكير، يسعى إلى مخاطبة الناخبين المعتدلين والجمهوريين غير الراضين عن استقطاب الحزب.

ويكتسب فوزه أهمية إضافية عند مقارنته بفوز تالاريكو في تكساس، إذ يشير الانتصاران إلى صعود اتجاه جديد داخل الحزب الديمقراطي، يعيد توظيف القيم المسيحية، لا للدفاع عن القومية الدينية والمحافظة الاجتماعية المتشددة، وإنما لتقديم تصور سياسي يقوم على التضامن الاجتماعي والعدالة والاعتدال.

وإذا كان هاميلتون يمثل امتدادا للمسيحية الاجتماعية الميثودية، فإن تالاريكو يستلهم تقاليد بروتستانتية تقدمية، ما يمنح الديمقراطيين فرصة لاستعادة جزء من الناخبين المتدينين الذين ارتبطوا طويلا بالحزب الجمهوري.

4. أيوا: جوش توريك يعيد الديمقراطيين إلى مجلس الشيوخ

في ولاية أيوا، حقق الديمقراطي جوش توريك فوزا مهما على منافسته الجمهورية آشلي هينسون، في السباق على المقعد الذي كانت تشغله السيناتورة الجمهورية جوني إرنست.

ويكتسب هذا الفوز أهميته من التحول السياسي الذي شهدته الولاية؛ فقد صوتت أيوا لباراك أوباما في انتخابات 2008 و2012، قبل أن تتحول تدريجيا إلى تأييد دونالد ترمب، الذي فاز فيها 3 مرات متتالية.

وتوريك، وهو نائب في برلمان الولاية ولاعب سابق في كرة السلة على الكراسي المتحركة شارك في الألعاب البارالمبية، يمثل تيارا ديمقراطيا وسطيا، ويركز على القضايا الاقتصادية والحياة اليومية للناخبين.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد دعمه بصورة لافتة، وظهر معه في إعلان انتخابي جمع بين كرة السلة والسياسة، في محاولة لاستعادة التحالف الانتخابي الذي سبق أن منح أوباما الفوز في الولاية مرتين.

5. ميشيغان: عبدول السيد يهزم تحالفا واسعا ضده

ربما كان فوز الأمريكي من أصل مصري عبد الرحمن السيد، المعروف سياسيا باسم عبدول السيد، أحد أهم انتصارات التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي.

فقد نجح السيد في هزيمة الجمهوري مايك روجرز، رغم حملة سياسية وانتخابية معقدة استهدفت إضعاف فرصه، شاركت فيها قوى من خارج الحزب الديمقراطي ومن داخله.

وكانت جماعات مرتبطة باللوبي الإسرائيلي، وفي مقدمتها لجنة العمل السياسي الكبرى التابعة لـ"آيباك"، قد أنفقت مبالغ كبيرة خلال الانتخابات التمهيدية لدعم منافسته الديمقراطية هالي ستيفنز، التي خسرت أمامه بفارق ضئيل.

ولم تتوقف المواجهة عند الانتخابات التمهيدية، إذ أقدمت ستيفنز، قبل يومين من الانتخابات العامة، على خطوة استثنائية بإعلان تأييدها للمرشح الجمهوري مايك روجرز، في انشقاق أثار غضب قيادات الحزب الديمقراطي.

كما واجه السيد هجمات تتعلق بمواقفه من إسرائيل والحرب على غزة، إلى جانب حملة جمهورية ركزت على خلفيته الدينية والسياسية.

ورغم ذلك، استطاع المرشح المسلم أن يحقق فوزا عزز مكانته بوصفه أحد أهم الوجوه التقدمية الصاعدة على المستوى الفيدرالي.

ويستدعي انتصاره تجربة عمدة نيويورك زهران ممداني، الذي استطاع توظيف خطاب اقتصادي شعبوي وحضور جماهيري واسع لتجاوز التحفظات على هويته الإسلامية ومواقفه اليسارية. غير أن فوز السيد يحمل دلالة إضافية، إذ تحقق في سباق على مجلس الشيوخ بولاية متأرجحة، وفي مواجهة مرشح جمهوري مدعوم من ترمب، بدلا من سباق محلي داخل مدينة ذات أغلبية ديمقراطية واضحة.

6. نيويورك: الديمقراطيون الاشتراكيون يوسعون حضورهم

لم يكن عبدول السيد الوجه التقدمي الوحيد الذي خرج منتصرا من الانتخابات، إذ حقق الديمقراطيون الاشتراكيون مكاسب مهمة في نيويورك، بفوز دارياليزا أفيلا شيفالييه وكلير فالديز بمقعدين في مجلس النواب.

وتبرز أفيلا شيفالييه بوصفها واحدة من أكثر الشخصيات الجديدة إثارة للاهتمام، فهي باحثة وناشطة سياسية من أصول دومينيكية، درست الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا، وانخرطت في النشاط الداعم للفلسطينيين، قبل أن تتحول إلى الإسلام.

وكانت قد حققت مفاجأة كبيرة خلال الانتخابات التمهيدية بإطاحتها بالنائب الديمقراطي المخضرم أدريانو إسبايات عن الدائرة الثالثة عشرة في نيويورك، بدعم من الاشتراكيين الديمقراطيين وعمدة المدينة زهران ممداني.

وفي الدائرة السابعة، فازت كلير فالديز، وهي نقابية سابقة وعضوة في الاشتراكيين الديمقراطيين، بعد انتصارها في الانتخابات التمهيدية على منافسين من المؤسسة الديمقراطية.

وتحمل النتيجتان دلالة مهمة بشأن قدرة التيار الاشتراكي على الاحتفاظ بحضوره داخل الكونغرس وربما توسيعه، بعد الانتكاسات التي تعرض لها خلال انتخابات 2024، عندما نجحت الحملات الممولة بقوة من جماعات مؤيدة لإسرائيل، أبرزها آيباك، في إقصاء جمال باومان وكوري بوش خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.

7. نيوجيرسي: طبيب مصري يدخل الكونغرس

سجل الأمريكيون من أصل مصري حضورا لافتا في الانتخابات، لم يقتصر على فوز عبدول السيد في ميشيغان، وإنما امتد إلى الطبيب آدم حموي، الذي فاز بمقعد مجلس النواب عن الدائرة الثانية عشرة في ولاية نيوجيرسي.

وحموي جراح أمريكي من أصل مصري، خدم سابقا في الجيش الأمريكي، وشارك في مهام طبية داخل مناطق النزاع، بينها العراق وغزة.

وقد اكتسب حضورا إعلاميا وسياسيا واسعا بعد عمله التطوعي في مستشفيات قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية، وشهاداته بشأن الأوضاع الإنسانية والطبية هناك، قبل أن يقرر خوض الانتخابات للمرة الأولى.

ونجح حموي في هزيمة الجمهوري غريغ ميلي، ليصبح أول مسلم يمثل نيوجيرسي في مجلس النواب الأمريكي، في ولاية تتمتع بجالية عربية ومصرية كبيرة.

ويعيد نجاحه إلى الأذهان تجربة جورج حلمي، الأمريكي من أصل مصري الذي شغل مقعدا في مجلس الشيوخ عن نيوجيرسي لفترة قصيرة عام 2024، بعد استقالة السيناتور روبرت مينينديز.

8. فلوريدا: خسارتان مؤلمتان للتقدميين

في مقابل الانتصارات السابقة، تعرض التيار التقدمي لهزيمتين مهمتين في فلوريدا، حيث خسرت المرشحة الديمقراطية أنجي نيكسون سباق مجلس الشيوخ أمام السيناتورة الجمهورية آشلي مودي، بينما احتفظ النائب الجمهوري راندي فاين بمقعده في مجلس النواب.

وكانت نيكسون، وهي مشرعة في برلمان فلوريدا وناشطة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، قد برزت بوصفها إحدى المرشحات الأكثر تقدمية في الحزب الديمقراطي، خصوصا في ملفات الرعاية الصحية والإسكان والعدالة الاقتصادية.

وجاءت هزيمتها لتكشف استمرار صعوبة المنافسة الديمقراطية في ولاية تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قاعدة قوية للجمهوريين، بعدما كانت تُصنف تاريخيا ضمن أهم الولايات المتأرجحة.

أما النتيجة الثانية فتمثلت في احتفاظ راندي فاين بمقعده، رغم سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل والمعادية للمسلمين، وصلت إلى حد إثارة مطالبات داخل الكونغرس باستقالته أو اتخاذ إجراءات ضده.

9. تكساس مجددا: سقوط غريغ أبوت

إلى جانب خسارة الجمهوريين مقعد مجلس الشيوخ، شهدت تكساس مفاجأة أخرى بفوز الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب حاكم الولاية، على حساب الحاكم الجمهوري غريغ أبوت.

ويمثل الفوز نهاية لهيمنة جمهورية طويلة على منصب الحاكم، إذ لم ينتخب سكان تكساس حاكمًا ديمقراطيًا منذ فوز آن ريتشاردز عام 1990.

وكان أبوت من أبرز حكام الولايات الجمهوريين المتحالفين مع ترمب، واشتهر بسياساته المتشددة في ملفات الهجرة والحدود والأمن، فضلًا عن مواقفه الداعمة لإسرائيل وإجراءاته المثيرة للجدل تجاه مؤسسات إسلامية في الولاية.

وفي المقابل، قدمت هينوخوسا، العضوة السابقة في مجلس نواب تكساس، نفسها بديلا ديمقراطيا يركز على تكاليف المعيشة والتعليم والخدمات العامة.

10. ساوث كارولينا: آني أندروز تهزم شقيقة ليندسي غراهام

اكتملت سلسلة المفاجآت بفوز الطبيبة الديمقراطية آني أندروز بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا، على حساب الجمهورية دارلين غراهام، شقيقة السيناتور الراحل ليندسي غراهام.

وكانت دارلين قد عُينت لشغل مقعد شقيقها بعد وفاته في يوليو الماضي، قبل أن تفوز بترشيح الجمهوريين لخوض الانتخابات، بدعم من ترمب.

وتحمل النتيجة أهمية تاريخية، إذ لم يفز ديمقراطي بمقعد لمجلس الشيوخ عن الولاية منذ عام 1998، كما تشكل هزيمة مرشحة تحمل اسم إحدى أكثر العائلات السياسية ارتباطا بالجمهوريين في الولاية.