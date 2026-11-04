والدة الوزير ايمن و مدير الاذاعة والتلفزيون مهند الصفدي في ذمة الله

﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ينعى آل الصفدي وأقرباؤهم وأنسباؤهم المرحومة وحيدة أحمد صالح الصفدي.

والدة إيمان وأيمن ورائد وعاهد وإيهاب ونرمين ومهند وفادي وشادي وخالد ومحمد نور

التي انتقلت إلى رحمته تعالى اليوم.

وسيشيع جثمانها الطاهر إلى مثواه الأخير في مقبرة الهاشمية في الزرقاء بعد صلاة عصر اليوم.

تقبل التعازي للرجال والنساء في مدينة الحسين الرياضية اليوم بين الساعة السابعة والساعة التاسعة، ويوم الخميس والجمعة من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.