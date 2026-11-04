العمل تضبط 20 عاملة منزل هاربة

خبرني - أعلن الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن فرق التفتيش في الوزارة بالتعاون مع مديربة الأمن العام ضبطت خلال الأيام الماضية 20 عاملة منزل مخالفة لأحكام قانون العمل، ممن هربن وتركن منازل أصحاب العمل الذين استقدموهن.

وأكد الزيود أن الوزارة ماضية في تنفيذ حملاتها التفتيشية المكثفة لضبط العاملات الهاربات عن العمل، بهدف تنظيم سوق العمل والحد من هذه الحالات، مشيراً إلى أن فرق التفتيش تواصل جولاتها الميدانية في مختلف المناطق لضبط المزيد من العمالة المخالفة.

وشدد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة بحق كل من يثبت تعاونه مع هذه العمالة، سواء بتشغيلها أو إيوائها أو تسهيل تغيبها عن العمل.

ودعا الزيود المواطنين وأصحاب العمل إلى عدم التعامل مع العمالة المخالفة أو تشغيلها، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للوزارة، حفاظاً على حقوقهم وعلى استقرار سوق العمل.