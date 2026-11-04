*
الاربعاء: 04 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

العمل تضبط 20 عاملة منزل هاربة

  • 04 نوفمبر 2026
  • 09:02
العمل تضبط 20 عاملة منزل هاربة

خبرني - أعلن الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن فرق التفتيش في الوزارة بالتعاون مع مديربة الأمن العام ضبطت خلال الأيام الماضية 20 عاملة منزل مخالفة لأحكام قانون العمل، ممن هربن وتركن منازل أصحاب العمل الذين استقدموهن.

وأكد الزيود أن الوزارة ماضية في تنفيذ حملاتها التفتيشية المكثفة لضبط العاملات الهاربات عن العمل، بهدف تنظيم سوق العمل والحد من هذه الحالات، مشيراً إلى أن فرق التفتيش تواصل جولاتها الميدانية في مختلف المناطق لضبط المزيد من العمالة المخالفة.

وشدد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة بحق كل من يثبت تعاونه مع هذه العمالة، سواء بتشغيلها أو إيوائها أو تسهيل تغيبها عن العمل.

ودعا الزيود المواطنين وأصحاب العمل إلى عدم التعامل مع العمالة المخالفة أو تشغيلها، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للوزارة، حفاظاً على حقوقهم وعلى استقرار سوق العمل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

البدور : 2350 مريض استفادوا من خدمة
البدور : 2350 مريض استفادوا من خدمة "واتس ثرو" لاستلام الأدوية الشهرية
  • 2026-11-04 08:27
الأشغال تباشر أعمال استكمال جزء جديد من طريق السلط الدائري
الأشغال تباشر أعمال استكمال جزء جديد من طريق السلط الدائري
  • 2026-11-04 08:14
الأردن: أول منخفض جوي مصنف هل سيكون نهاية الأسبوع؟
الأردن: أول منخفض جوي مصنف هل سيكون نهاية الأسبوع؟
  • 2026-11-04 07:11
نقص التمويل يهدد احتياجات لاجئي الزعتري والأزرق
نقص التمويل يهدد احتياجات لاجئي الزعتري والأزرق
  • 2026-11-04 03:21
الأردن.. أجواء خريفية لطيفة الأربعاء والخميس وأمطار متوقعة في عدة مناطق اعتباراً من الجمعة
الأردن.. أجواء خريفية لطيفة الأربعاء والخميس وأمطار متوقعة في عدة مناطق اعتبا...
  • 2026-11-03 23:51
(التمييز) تصادق على إعدام قاتل الدكتور أحمد صالح الزعبي شنقاً
(التمييز) تصادق على إعدام قاتل الدكتور أحمد صالح الزعبي شنقاً
  • 2026-11-03 23:26