أفضل 6 فواكه خريفية لتحسين مستويات السكر في الدم

خبرني - تُعدّ الفواكه جزءا مهما من النظام الغذائي الصحي، حتى لدى الأشخاص الذين يراقبون مستويات السكر في الدم، إذ توفر الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم.

وتحتوي بعض الفواكه، مثل التفاح والكمثرى والرمان، على الألياف التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر، فيما تتميز أنواع أخرى بانخفاض محتواها من الكربوهيدرات.

وفيما يلي 6 فواكه خريفية يمكن إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن للمساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم:

1. التين

يُعدّ التين المجفف مصدرا للألياف والمغنيسيوم، اللذين يؤديان دورا في تنظيم مستويات السكر في الدم.

ويساعد المغنيسيوم في عمليات استقلاب الكربوهيدرات ووظائف الإنسولين، فيما تسهم الألياف في إبطاء الهضم وامتصاص السكر.

ويحتوي كوب من التين المجفف على نحو 101 ملغ من المغنيسيوم و14.6 غرام من الألياف، إضافة إلى مضادات الأكسدة متعددة الفينول التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

2. الرمان

يوفر كوب من حبوب الرمان نحو 6.9 غرام من الألياف، إضافة إلى فيتامين "سي" الذي يدعم المناعة ويسهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

ويحتوي الرمان على مركبات نباتية مضادة للأكسدة والالتهابات، وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول منتجاته قد يساعد على تحسين مستويات السكر في الدم وحساسية الإنسولين.

3. التفاح

يُعدّ التفاح من الفواكه الغنية بالألياف، إذ تحتوي التفاحة الكبيرة على نحو 5.8 غرام منها.

ويحتوي التفاح على ألياف قابلة للذوبان تُعرف باسم "البكتين"، تساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الغلوكوز في مجرى الدم.

وتشير دراسات إلى أن تناول التفاح قبل وجبات غنية بالكربوهيدرات قد يخفف ارتفاع مستويات السكر بعد الأكل لدى بعض الأشخاص.

ويُنصح بتناول التفاح بقشرته، لاحتوائها على نسبة من الألياف ومركبات نباتية مضادة للأكسدة، أبرزها الكيرسيتين.

4. الكمثرى

تحتوي ثمرة كمثرى متوسطة الحجم على نحو 7.1 غرام من الألياف، كما تتميز بانخفاض مؤشرها الغلايسيمي، الذي يبلغ نحو 38.

ويُستخدم المؤشر الغلايسيمي لقياس مدى تأثير الأطعمة في رفع مستويات السكر في الدم، وتتراوح درجاته بين صفر و100، وتُصنف الأطعمة التي تقل درجاتها عن 55 ضمن الأطعمة منخفضة المؤشر.

ويساعد محتوى الكمثرى من الألياف على إبطاء امتصاص السكر، ما يجعلها خيارا مناسبا ضمن نظام غذائي يهدف إلى ضبط مستويات الغلوكوز.

5. التوت البري

يتميز التوت البري بانخفاض محتواه من الكربوهيدرات مقارنة بالعديد من الفواكه، إذ يحتوي الكوب الواحد منه على نحو 12 غراما من الكربوهيدرات و3.6 غرام من الألياف.

كما يحتوي على مضادات الأكسدة متعددة الفينول، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف ودعم الصحة العامة.

ويُعدّ خيارا مناسبا للأشخاص الذين يراقبون استهلاكهم للكربوهيدرات، مع مراعاة اختيار الأنواع غير المحلاة، خصوصا عند تناوله مجففا أو على شكل عصير.

6. الأفوكادو

يتميز الأفوكادو بانخفاض محتواه من الكربوهيدرات وارتفاع نسبة الألياف والدهون الصحية فيه.

ويحتوي نصف ثمرة أفوكادو تزن نحو 201 غرام على 8.5 غرام من الكربوهيدرات و6.75 غرام من الألياف، إضافة إلى المغنيسيوم وعدد من العناصر الغذائية المهمة.

ويمكن إدراجه في السلطات والأطباق المختلفة، أو استخدامه في إعداد صلصة الغواكامولي، كما يمكن إضافته إلى بعض الوصفات والحلويات.