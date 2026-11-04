الصين تطلق نظام ذكاء اصطناعي لتدريب سيارات الأجرة ذاتية القيادة

خبرني - أطلقت شركة "بايدو" الصينية نظام محاكاة يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتدريب سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والتنبؤ بالتغيرات التي قد تطرأ على ظروف الطرق والبيئة المحيطة بالمركبات.

ويحمل النظام اسم "Apollo World"، ويتيح إنشاء ما يصل إلى 100 ألف كيلومتر من تجارب القيادة الافتراضية يوميا، وهو ما يعادل نحو ثلاثة أعوام من الاختبارات الواقعية، وفق الشركة.

ويعمل النظام على توليد بيانات تحاكي ما تلتقطه الكاميرات وأجهزة الاستشعار بالليزر، بما يساعد المركبات ذاتية القيادة على التدريب على رصد العوائق والتعرف على الطرق واتخاذ قرارات القيادة.

وقالت "بايدو" إن النظام يُستخدم بالفعل في تدريب أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة التابع لخدمة "Apollo Go"، في إطار جهود الشركة لتطوير تقنيات القيادة الذاتية.

ويأتي إطلاق النظام وسط منافسة متزايدة بين الشركات الصينية لتطوير المركبات ذاتية القيادة وتوسيع نطاق استخدامها التجاري.