غوغل تنجح في تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي داخل قمر صناعي في الفضاء

خبرني - أعلنت شركة "غوغل" نجاح تجربة تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي داخل قمر صناعي يدور حول الأرض، في خطوة تمهد لاختبار إمكانية نقل عمليات الحوسبة المتقدمة إلى الفضاء.

وجاءت التجربة ضمن مشروع بحثي يحمل اسم "Suncatcher"، إذ تمكن فريق الشركة من إرسال أمر من محطة أرضية إلى قمر صناعي تجريبي، وتشغيل نموذج الذكاء الاصطناعي "Gemma 4" باستخدام معالج متخصص من نوع "TPU"، قبل استقبال الاستجابة على الأرض.

وتهدف غوغل من المشروع إلى تطوير بنية تحتية للحوسبة الفضائية تعتمد على أقمار صناعية تعمل بالطاقة الشمسية، بما يتيح مستقبلا توفير قدرات حوسبة متقدمة خارج مراكز البيانات التقليدية.

وتأتي التجربة في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق باستهلاك الطاقة وتكاليف تشغيل مراكز البيانات.