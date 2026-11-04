دراسة: الوزن الزائد قد يسرّع شيخوخة الدماغ ويؤثر في الذاكرة

خبرني - أظهرت دراسة علمية استمرت 24 عاما وشملت أكثر من 8200 شخص بالغ، أن زيادة الوزن قد ترتبط بتسارع شيخوخة الدماغ وتراجع بعض القدرات الإدراكية، بما في ذلك الذاكرة والتركيز واتخاذ القرارات.

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة جورجيا الأميركية، فإن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم قد يرتبط بتراجع أسرع في القدرات المعرفية مع التقدم في العمر.

وأشارت النتائج إلى أن العلاقة كانت أكثر وضوحا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، ما يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على وزن صحي للحد من المخاطر المرتبطة بتراجع الوظائف الإدراكية.

ولفت الباحثون إلى أن تأثير الوزن الزائد لا يقتصر على الصحة الجسدية، بل قد يمتد إلى صحة الدماغ والقدرات الذهنية على المدى الطويل.

وتعزز الدراسة أهمية النشاط البدني والتغذية المتوازنة وإدارة الوزن ضمن الإجراءات التي تساعد في الحفاظ على الصحة مع التقدم في العمر.