دراسة: تناول المانجا والأفوكادو يوميا قد يحسن صحة القلب

خبرني - أظهرت دراسة علمية حديثة أن تناول حبة أفوكادو متوسطة وكوب من المانجا يوميا قد يسهم في تحسين وظائف الأوعية الدموية وخفض بعض مؤشرات ضغط الدم لدى أشخاص يعانون من مقدمات السكري.

وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون في معهد إلينوي للتكنولوجيا، 82 شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما، يعانون من مقدمات السكري وزيادة الوزن أو السمنة، واستمرت التجربة 8 أسابيع.

ووجد الباحثون تحسنا في قدرة الأوعية الدموية على التمدد لدى المشاركين الذين تناولوا الفاكهتين يوميا، إذ ارتفع مؤشر تمدد الأوعية الدموية لديهم إلى 6.7%، مقابل تراجعه إلى 4.6% لدى المجموعة التي اتبعت نظاما غذائيا بديلا.

كما أظهرت النتائج تحسنا في بعض مؤشرات ضغط الدم، خصوصا لدى الرجال، دون تسجيل تغيرات ملحوظة في الوزن أو إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

وأشار الباحثون إلى أن الفاكهتين توفران الألياف وفيتامين ج والدهون الأحادية غير المشبعة، وهي عناصر ترتبط بصحة القلب والأوعية الدموية.

ولفتت الدراسة إلى أن نتائجها أولية ومحدودة بفترة 8 أسابيع، ولا تثبت أن تناول الفاكهتين يمنع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، ما يستدعي إجراء دراسات أطول لتقييم التأثيرات الصحية على المدى البعيد.