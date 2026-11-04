خبرني - وسّعت وزارة الصحة نطاق تطبيق خدمة "واتس ثرو" لاستلام أدوية الأمراض المزمنة، لتشمل 6 مراكز صحية شاملة جديدة في العاصمة عمّان بعد نجاح المرحلة الأولى من تطبيقها في 4 مراكز صحية، والتي استفاد منها 2350 مريضاً خلال شهر واحد من إطلاقها.

وشملت المراكز الصحية الجديدة كلاً من: عمّان الشامل، والهاشمي الشمالي الشامل، ومرج الحمام الشامل، والجبيهة الشامل، والنصر الشامل، وأبو نصير الشامل، ليرتفع بذلك عدد المراكز الصحية التي تقدم الخدمة إلى 10 مراكز في العاصمة.

وقال وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إن التوسع في تطبيق خدمة استلام الأدوية يأتي في إطار النهج التطويري الذي تتبناه الوزارة، والقائم على تطوير أساليب تقديم الخدمة الصحية وتبسيط الإجراءات وتوظيف الحلول الرقمية بما ينعكس مباشرة على تجربة المريض ويوفر وقته وجهده.

وأضاف البدور أن الوزارة تعمل وفق رؤية تطويرية تقوم على تشجيع المبادرات والأفكار الإبداعية التي يقدمها كوادرها الصحية، وتحويل الأفكار الناجحة إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتوسع، مشيراً إلى أن استفادة 2350 مريضاً من الخدمة خلال شهرها الأول تعكس أهمية هذه المبادرات في إحداث تحسين ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ قريباً بتطبيق الخدمة في مستشفى حمزة، في خطوة لتوسيع نطاق الاستفادة منها لتشمل المستشفيات إلى جانب المراكز الصحية، مؤكداً أن الوزارة ماضية في التوسع التدريجي في تطبيق هذه الخدمة في مختلف مواقع تقديم الخدمة الصحية.

وتتيح خدمة "واتس ثرو" للمرضى طلب أدويتهم مسبقاً من خلال تطبيق الواتساب واستلامها من شباك مخصص في المركز الصحي بعد تجهيزها، دون الحاجة إلى الانتظار داخل المركز أو مراجعة الصيدلية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل حصول المرضى على علاجاتهم الدورية.

ويستفيد المريض من الخدمة من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الخاص بالمركز الصحي، والمنشور على صفحته على الفيسبوك، والذي ينقله مباشرة إلى حساب الواتساب الخاص بالمركز، حيث يرسل الوثائق المطلوبة، وتشمل الوصفة الطبية وبطاقة التأمين الصحي أو الإعفاء والكرت الأبيض للمركز أو التحويلة، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بالعلاجات التي تتطلب نسخاً منها لدى الصيدلية.

وبعد إرسال الطلب، يتولى فريق الصيدلية مراجعته وتجهيز العلاج على النظام خلال 48-72 ساعة، وإشعار المريض عبر الواتساب عند اكتمال التجهيز مع تحديد موعد الاستلام، ليتمكن من التوجه إلى الشباك المخصص واستلام أدويته بعد استكمال إجراءات المحاسبة دون الحاجة إلى الانتظار داخل المركز الصحي.

وكانت الوزارة قد أطلقت الخدمة في بداية تشرين الأول الماضي كمرحلة أولى في 4 مراكز صحية شاملة، هي: صويلح، وخريبة السوق، ووادي السير، وسحاب، وذلك انطلاقاً من مبادرة إبداعية قدمها رئيس مركز صحي صويلح الشامل، قبل تطويرها وتوسيع نطاق تطبيقها.

وأكد البدور أن الوزارة تنظر إلى المبادرات التطويرية باعتبارها جزءاً أساسياً من عملية تحديث القطاع الصحي، وأن نجاح أي مبادرة لا يقاس فقط بإطلاقها، وإنما بمدى قدرتها على تحسين الخدمة وتوسيع نطاق المستفيدين منها واستدامة تطبيقها، لافتاً إلى أهمية إشراك الكوادر الصحية في عملية التطوير والاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم في ابتكار حلول عملية تستجيب لاحتياجات المرضى.

وبين أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير الخدمات الصحية وتبسيط إجراءات الحصول عليها والتوسع في الحلول الرقمية والمبادرات النوعية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.