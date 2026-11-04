مفاجأة تكساس: الديمقراطيون ينتزعون الفوز بعد 38 عاما

خبرني - أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية تكساس، في نتيجة وصفها مراقبون بأنها تحول تاريخي في أحد أبرز معاقل الحزب الجمهوري.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس وشبكتا NBC News وCBS News بأن تالاريكو فاز بمقعد مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية تكساس، بعد تفوقه على منافسه الجمهوري كين باكستون.

ويعد تالاريكو أول ديمقراطي يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن تكساس منذ عام 1988، وأول ديمقراطي يحقق فوزا على مستوى الولاية بأكملها منذ عام 1994، في إشارة إلى تحول ملحوظ في الخريطة السياسية للولاية.

وفي تعليقه على النتائج، قال الرئيس دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه "مستعد تماما لقبول نتائج الانتخابات النصفية"، وأن إدارته ستعمل مع الديمقراطيين وتبحث عن التعاون وبلوغ تفاهمات مشتركة، لكن بالمقابل نقلت عنه مجلة "بوليتيكو" قوله إن "لا يرغب في قضاء العامين الأخيرين من رئاسته في استخدام حق الفيتو ضد كل شيء".