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أول امرأة من ذوي البشرة السمراء تحكم ولاية أمريكية

  • 04 نوفمبر 2026
  • 08:10
أول امرأة من ذوي البشرة السمراء تحكم ولاية أمريكية

خبرني - دخلت كيشا لانس بوتومز التاريخ كأول امرأة من ذوي البشرة السمراء تنتخب حاكمة لولاية أمريكية، بعد فوزها في انتخابات حاكم ولاية جورجيا.
وتفوقت بوتومز على المرشح الجمهوري الملياردير ريك جاكسون، الرئيس التنفيذي في مجال الرعاية الصحية، لتصبح أيضا أول امرأة تتولى منصب حاكم جورجيا في تاريخ الولاية.

وشغلت بوتومز (56 عاما) سابقا منصب رئيسة بلدية أتلانتا بين عامي 2018 و2022، وعملت مستشارة أولى في البيت الأبيض ضمن إدارة الرئيس جو بايدن.

ويمثل هذا الانتصار تحولا بارزا للديمقراطيين، إذ أعاد الحزب إلى منصب حاكم جورجيا لأول مرة منذ عام 2003، حين كان روي بارنز آخر حاكم ديمقراطي للولاية.

وركزت حملتها الانتخابية على توسيع برنامج التأمين الصحي "ميديكيد"، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة، وإلغاء حظر الإجهاض المفروض في الولاية بعد الأسبوع السادس.

وجاء هذا الإنجاز التاريخي لبوتومز ضمن سياق انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، والتي حقق فيها الديمقراطيون مكاسب لافتة في عدة ولايات حاسمة.

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