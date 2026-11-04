نيوجرسي.. طبيب حاصرته الحرب في غزة يصل إلى مجلس النواب الأمريكي

خبرني - أفادت وسائل إعلام أمريكية بفوز الطبيب العسكري السابق آدم حموي بمقعد الدائرة الـ12 في نيوجيرسي، متغلبا على الجمهوري غريغ ميلي بنسبة تجاوزت 73%.

وبذلك يصبح حموي أول مسلم يمثل الولاية في الكونغرس وأول شخص من أصل مصري في مجلس النواب.

وبرز اسم حموي عام 2024 كأحد الأطباء المتطوعين الذين حوصروا في غزة بعد إغلاق معبر رفح، ويعرف بمواقفه التقدمية ومطالبته بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وفي بنسلفانيا، حسم الديمقراطي الاشتراكي كريس راب سباق الدائرة الثالثة لصالحه، متغلبا على المستقل دينيس ماهوني بنسبة ناهزت 93%، في دائرة تخلو من مرشح جمهوري وتُعد من أكثر الدوائر ميلًا للديمقراطيين.

ويتوقع مراقبون أن يعزز فوز حموي وراب الكتلة التقدمية داخل الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، بما يزيد الضغط الداخلي في ملف السياسات الخارجية والدعم العسكري الموجه إلى الشرق الأوسط.