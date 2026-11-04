الأردن: أول منخفض جوي مصنف هل سيكون نهاية الأسبوع؟

خبرني - قال المختصون الجويون في مركز طقس العرب إن آخر القراءات الحاسوبية تشير، بمشيئة الله، إلى تأثر المملكة بمنظومة جوية ماطرة تتمثل بعبور أول منخفض جوي مصنف خلال نهاية الأسبوع الحالي، ولا سيما يوم السبت.

ويُعتقد أن هذا المنخفض الجوي قد يرتقي إلى تصنيفه كأول منخفض جوي للموسم وفق سلم تصنيف المنخفضات الجوية المعتمد في طقس العرب، والذي يتدرج من الدرجة الأولى الأقل شدة إلى الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية. ومن المتوقع أن تتضح درجة تصنيف هذا المنخفض الجوي خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

ويرجح أن يتسبب هذا المنخفض الجوي، بمشيئة الله، بدخول الأجواء الشتوية الباردة إلى عموم مناطق المملكة، بالتزامن مع ارتفاع فرص هطول الأمطار، ولا سيما في مناطق شمال ووسط المملكة وعلى فترات متباعدة، وذلك ضمن إطار المنخفضات الجوية الشتوية الاعتيادية التي تبدأ بالوصول إلى المملكة مع دخول الموسم المطري.



تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة

التغير التدريجي يبدأ الخميس وانخفاض درجات الحرارة

يبدأ التغير التدريجي على الأجواء اعتبارا من يوم الخميس، مع اقتراب الكتلة الهوائية الأبرد من المملكة، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، وتكون الأجواء لطيفة خلال ساعات النهار بوجه عام، وباردة خلال ساعات الليل.

ومع ساعات عصر الخميس، تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لهطول الأمطار المحلية في أجزاء محدودة من شمال المملكة.



الجمعة: تزايد برودة الأجواء مع ساعات العصر والمساء وتحسن فرص الأمطار

يُتوقع، بمشيئة الله، أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتميل الأجواء إلى البرودة بوجه عام، مع هطول الأمطار في بعض المناطق، ولا سيما المناطق الشمالية، على فترات متباعدة تفصل بينها فترات من انقشاع الغيوم وربما سطوع أشعة الشمس.

وتزداد برودة الأجواء تدريجياً مع ساعات مساء وليل يوم الجمعة، لتصبح باردة بوجه عام، ما يستدعي ارتداء الملابس الدافئة وربما الاستعانة بوسائل التدفئة.



السبت: تزايد تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي

يُتوقع أن يطرأ مزيد من الانخفاض على درجات الحرارة يوم السبت، مع تزايد تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي، لتسود أجواء باردة نسبياً ومتقلبة ما بين غائمة جزئياً وغائمة أحياناً، خاصة في المناطق الشمالية.

وتهطل الأمطار، بمشيئة الله، بين الحين والآخر، ولا سيما في مناطق شمال ووسط المملكة تطال بعض المرتفعات الجنوبية بين الحين والاخر، وقد تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد خاصة في الشمال، ما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وحدوث التجمعات المائية.

وتسود المملكة يوم السبت الأجواء الأبرد منذ عدة أشهر، بالتزامن مع نشاط على سرعة الرياح قد يكون مثيراً للغبار في المناطق الصحراوية.



الأحد: استمرار الأجواء الباردة

يُتوقع، بمشيئة الله، أن تستمر الأجواء الباردة بالتأثير على المملكة يوم الأحد، مع استمرار الحاجة إلى ارتداء الملابس الدافئة.

وبالتالي، يُرجح أن تتأثر المملكة بأول منخفض جوي سيتم تصنيفه قريبًا، ليتسبب بدخول الأجواء الباردة وهطول الأمطار في العديد من المناطق، بمشيئة الله تعالى.