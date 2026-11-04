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الديمقراطيون ينتزعون السيطرة على مجلس النواب الأميركي

  • 04 نوفمبر 2026
  • 07:02
الديمقراطيون ينتزعون السيطرة على مجلس النواب الأميركي

خبرني - حسم الحزب الديمقراطي الأميركي الأغلبية في مجلس الشيوخ بحصوله على 52 مقعداً، مقابل 40 مقعداً للحزب الجمهوري، وفق أحدث النتائج المعروضة لانتخابات التجديد النصفي الأميركية، فيما لا تزال نتيجة ولاية واحدة معلّقة.

وفي مجلس النواب، يتقدم الديمقراطيون بحصولهم على 184 مقعداً، مقابل 110 مقاعد للجمهوريين، في حين يحتاج أي حزب إلى 218 مقعداً لضمان الأغلبية، مع بقاء نتائج سبع ولايات لم تُحسم بعد، وفق البيانات المعروضة.

وتُظهر النتائج أن الديمقراطيين يحتاجون إلى 34 مقعداً إضافياً لحسم أغلبية مجلس النواب، مقابل 108 مقاعد يحتاجها الجمهوريون، في انتخابات تحدد موازين القوى داخل الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترم

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