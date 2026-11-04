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طائرات تزويد بالوقود أمريكية تحلق فوق مياه الخليج

  • 04 نوفمبر 2026
  • 03:24
طائرات تزويد بالوقود أمريكية تحلق فوق مياه الخليج

خبرني  - أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" لتتبع الحركة الجوية أربع طائرات تزويد بالوقود جوا أمريكية على الأقل في أجواء منطقة الخليج.

وكشفت خريطة تتبع الرحلات الجوية في المنطقة أن ثلاثا من هذه الطائرات أقلعت من قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر. وتوجهت إحداها إلى أجواء خليج عمان بين عمان وإيران، وتحلق أخرى في المجال الجوي السعودي، فيما عادت الثالثة أدراجها لتهبط في القاعدة القطرية بعد ست ساعات من الطيران.

أما الطائرة الرابعة فسلكت مسارا آخر من تل أبيب إلى الإمارات، وهي موجودة حاليا في أجواء الخليج.

كما رصدت تحركات جديدة لطائرات نقل عسكرية أمريكية باتجاه إسرائيل، بالتزامن مع تعزيزات جوية بريطانية في قبرص، وسط تصاعد حدة التوترات والمخاوف من تجدد المواجهة العسكرية مع إيران.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر سياسي إيراني أن طهران حدثت قائمة أهدافها للرد على ضربات أمريكية محتملة، وأن القائمة تشمل مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

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