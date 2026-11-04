دراسة اقامة بطولة غرب آسيا بدلا من كأس آسيا المؤجلة

خبرني - أكد الأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم خليل السالم، أن الاتحاد سيعقد اجتماعا مع الاتحادات الأهلية الأعضاء يوم غد الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، لبحث فكرة إقامة بطولة غرب آسيا للمنتخبات، بدلا من كأس آسيا التي تقرر تأجيلها إلى نهاية العام المقبل.

وقال السالم إن الاجتماع يهدف إلى دراسة الفكرة مع الاتحادات الأهلية، والوقوف على مدى إمكانية إقامة البطولة خلال الفترة التي كان من المقرر أن تشهد منافسات كأس آسيا، مشيرا إلى أن الاتحاد سيبحث كذلك مكان استضافة البطولة، في حال حظيت الفكرة بموافقة الاتحادات الأهلية المشاركة، بحسب الغد.

وأضاف: “اتحاد غرب آسيا يتطلع إلى إعادة إقامة البطولة التي توقفت منذ سنوات، والاستفادة من الفترة التي فرضها تأجيل البطولة القارية، بما يتيح للمنتخبات فرصة خوض منافسات رسمية على المستوى الإقليمي، بدلا من الاكتفاء بالمباريات الودية”.

وكان قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل كأس آسيا 2027 في السعودية، حتى نهاية العام المقبل، بدلا من موعدها السابق مطلع كانون الثاني (يناير)، قد وضع عددا من المنتخبات العربية أمام خيارات جديدة للتعامل مع فترة الفراغ التي خلفها التأجيل، لا سيما أن 11 منتخبا عربيا كانت تستعد لخوض منافسات البطولة القارية.

وتتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب، لمعرفة موقف الاتحادات الأهلية من المقترح، ومدى استعدادها للمشاركة بمنتخباتها في البطولة، خصوصا أن المشاركة ستكون اختيارية وليست إلزامية، وفق ما طرحه اتحاد غرب آسيا.

وفي حال الموافقة على إقامة البطولة، فإن اتحاد غرب آسيا سيترك للدول الراغبة في الاستضافة تقديم ملفاتها، على أن يتم لاحقا تحديد الدولة المستضيفة وآلية تنظيم المنافسات، التي ستكون النسخة العاشرة من البطولة.

وسبق أن أقيمت بطولة غرب آسيا في 9 مناسبات، وكانت النسخة الأخيرة العام 2019 في العراق، وتوج المنتخب البحريني بلقبها، فيما شهدت النسخة السابقة من كأس آسيا التي أقيمت في قطر مطلع العام 2024 وصول المنتخب الوطني ونظيره والقطري إلى المباراة النهائية، التي انتهت بفوز الثاني بنتيجة 3-1.

ومن المتوقع أن تعتمد المنتخبات المشاركة، في حال إقامة البطولة، على اللاعبين المحليين والمحترفين في المنطقة العربية والآسيوية، في ظل صعوبة التحاق اللاعبين المحترفين في أوروبا وأفريقيا بمنتخباتهم، لعدم تزامن البطولة مع فترة التوقف الدولي، إلى جانب الطابع الإقليمي غير الرسمي للمسابقة.