انتصار كاسح.. فياريال ينهار أمام إعصار باريس

خبرني - فرض باريس سان جيرمان سيطرته على مواجهة فياريال، وحقق فوزًا عريضًا بنتيجة 6-0، بعدما سجل أربعة أهداف خلال 17 دقيقة في الشوط الأول، قبل أن يعزز تفوقه بهدفين في النصف الثاني، في مباراة شهدت تألق جواو نيفيز وفابيان رويز، ومشاركة الشاب ديفيد بولي الذي سجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح نيفيز التسجيل في الدقيقة التاسعة، بعدما تابع كرة ارتدت إليه داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية.

ثم استغل باريس خطأ من الحارس بيتر جولاشي في الدقيقة 12، لتصل الكرة إلى ماجنيس أكليوش الذي مهدها إلى ديزيريه دوي، فسدد الأخير في الشباك.

وضاعف سيني مايولو النتيجة في الدقيقة 13، بعدما تابع كرة مرتدة من دفاع فياريال إثر محاولة أولى من نيفيز.

ولاحقا أضاف فابيان رويز الهدف الرابع في الدقيقة 17، مستفيدًا من كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء بعد محاولة لأشرف حكيمي.

وحاول فياريال تقليص الفارق، لكنه لم يسجل أي هدف في الشوط الأول، وكانت أبرز محاولاته تسديدة أيوزي بيريز في الوقت بدل الضائع، التي تصدى لها الحارس ماتفي سافونوف، لتكون أول تسديدة لأصحاب الأرض على المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع فياريال بسيرجي كاردونا بدلًا من نيكولاس بيبي، لكن باريس واصل تهديد مرماه، قبل أن يسجل رويز هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 50، بعدما استقبل تمريرة من فيتينيا، وتجاوز ريناتو فيجا، ثم سدد الكرة بين قدمي جولاشي.

وأجرى لويس إنريكي عدة تبديلات في الشوط الثاني، وأشرك ميكا جودتس وفيران توريس في الدقيقة 60، ثم دفع بلوكاس بيرالدو وكوينتين ندجانتو وديفيد بولي في الدقيقة 74.

وبعد أربع دقائق فقط من مشاركته، سجل بولي الهدف السادس في الدقيقة 78، بعدما استغل تمريرة من نيفيز، وانطلق داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد من زاوية ضيقة، لترتطم الكرة بريناتو فيجا وتستقر في الشباك.

وشهدت المباراة عدة بطاقات صفراء، إذ حصل سانتي كوميسانيا وسانتياجو مورينيو وسيرجي كاردونا وألبرتو موليرو وكوينتين ندجانتو على إنذارات، بينما أجرى فياريال تبديلًا أخيرًا بمشاركة باو نافارو بدلًا من أليكس فريمان في الدقيقة 79، قبل أن تسير المباراة على النسق نفسه حتى صافرة النهاية التي أعلنت فوزا كاسحا للباريسيين.