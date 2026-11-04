فيديو: بخطأ ساذج .. بايرن ميونخ يُسقط أتلتيكو في عقر داره

خبرني - حقق بايرن ميونخ فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب متروبوليتانو، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليعود الفريق البافاري بالنقاط الثلاث من قلب العاصمة الإسبانية.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 54، بعد خطأ ساذج من المدافع روبن لو نورماند، حيث استلم الكرة داخل منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، لكنه تباطأ في التصرف بها، سواء من خلال تمريرها أو إبعادها عن منطقة الخطورة، ليضغط عليه الشاب لينارت كارل وينجح في استخلاص الكرة منه، قبل أن يضعها داخل الشباك، مستغلًا هدية دفاعية غير متوقعة من الفريق الإسباني.

فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 74، بعدما استقبل كونراد لايمر تمريرة رائعة من هاري كين ليخترق داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة صاروخية قوية سكنت الشباك، ليؤكد تفوق بايرن ميونخ ويحسم المواجهة لصالح فريقه.

وسجل بايرن ميونخ هدفًا ثالثًا في الدقيقة 80، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بسبب وجود خطأ على المدافع دايوت أوباميكانو، ليكتفي الفريق الألماني بثنائية نظيفة.

فرض بايرن ميونخ سيطرته على مجريات اللعب خلال أغلب فترات المباراة، مستحوذًا على الكرة ومتحكمًا في إيقاع المواجهة، بينما اعتمد أتلتيكو مدريد على الهجمات المرتدة، لكنه لم ينجح في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الحارس مانويل نوير.

ونجح الفريق البافاري في تجاوز الغيابات التي ضربت صفوفه خلال الفترة الأخيرة، خاصة على المستوى الهجومي، في ظل غياب جمال موسيالا ولويس دياز وسيرج جنابري وإسماعيل صيباري، بجانب مرض مدربه فينسنت كومباني، ليقدم أداءً قويًا وينتزع فوزًا مستحقًا من ملعب منافسه الإسباني.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 8 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 4 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثاني والعشرين، بعدما تلقى خسارته الثانية في المسابقة.