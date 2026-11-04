برشلونة يوقف انتصارات أستون فيلا بسحر لامين ومهارة رافينيا - فيديو

خبرني - عاد برشلونة إلى طريق الانتصارات بدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الثمين اليوم الثلاثاء، على ضيفه أستون فيلا، بنتيجة 3/0.

وأقيمت المباراة بملعب كامب نو، ضمن الجولة الرابعة بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان البارسا قد خسر في الجولة الماضية أمام باريس سان جيرمان، بنتيجة 4/2، لكنه عاد اليوم وحقق الانتصار الثالث ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في الوصافة.

أما أستون فيلا، فتكبد خسارته الأولى بهذا الدور، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية من قبل، ليتجمد رصيده عن 9 نقاط أيضا في المركز الثالث.

وسجل ثلاثية برشلونة: لامين يامال (ق7)، رافينيا (ق53, 65).

وقدم برشلونة مباراة مميزة خاصة على الجانب الهجومي في ظل لجوء المدير الفني هانز فليك للضغط المتقدم على المنافس.

وأضاع لاعبو البارسا عدة فرص محققة لزيادة رصيدهم من الأهداف، وسط تألق واضح للامين يامال.

على الجانب الآخر عانى أستون فيلا من الضغط الكتالوني المتقدم ووقع لاعبوه في أخطاء فادحة كلفتهم الخسارة.كووورة

لكن رغم ذلك شكل الفريق الإنجليزي خطورة كبيرة على مرمى خوان جارسيا، خاصة في الشوط الأول، الذي حصل فيه أستون فيلا على 4 فرص خطيرة.