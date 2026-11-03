إنجاز تاريخي.. عالم مغربي يطور تقنية تشحن البطاريات في 7 دقائق

خبرني - أعلنت شركة "كي في آي - KVI" السنغافورية، التي أسسها العالم المغربي رشيد اليزمي، عن تحقيق تقدم بارز في تقنية الشحن السريع، حيث تمكنت الشركة من شحن خلية بطارية من 10% إلى 70% خلال 3 دقائق و42 ثانية مع بقاء درجة الحرارة دون 50 درجة مئوية، ومن 0% إلى 100% في 7 دقائق فقط.

وأكدت الشركة أن هذه النتائج تم تحقيقها على خلية تجارية واحدة من نوع "فوسفات الحديد والليثيوم"، وليس على حزمة بطارية كاملة لسيارة، وبالتالي فإن هذا الإعلان لا يعني بعد أن السيارة الكهربائية يمكنها استعادة مداها الكامل بمجرد توصيلها بالشاحن لمدة سبع دقائق.

وتعتمد شركة "كي في آي" على طريقة تُسمى "الفولتمترية غير الخطية" (NLV)، وبينما تقوم الأنظمة التقليدية بشكل أساسي بتنظيم التيار الموجه إلى البطارية، تعتمد هذه الطريقة على التعديل التدريجي للجهد الكهربائي والسماح للتيار بالتطور والتكيف مع التغيرات الكهروكيميائية داخل الخلية، وفقاً لموقع "نورث أفريكا بوست".

وقال اليزمي إن التحدي لا يكمن فقط في ضخ المزيد من الكهرباء في وقت أقل، واصفاً مسار الجهد الناتج بأنه "فريد من نوعه، تماماً كبصمة الأصبع"، كما تشير الشركة إلى أدوات تشخيصية حائزة على براءات اختراع يمكنها تتبع صحة البطارية والكشف المبكر عن أي علامات لدوائر قصيرة "ماس كهربائي" داخلية.

وتعمل شركة "Electro Mobility Holding Singapore"، التي تستعد لتسويق التكنولوجيا تجارياً، على تطوير أنظمة شحن تعتمد على تقنية (NLV) وتضع سوق السيارات على رأس أولوياتها، مع خطط لتوسيع نطاق الأبحاث في سنغافورة.

وأكدت شركة "كي في آي" أن هذه الطريقة تناسب مختلف التركيبات الكيميائية للبطاريات، بدءاً من الهواتف المحمولة والأدوات الكهربائية وصولاً إلى المركبات.

الطائرات الكهربائية

وفي 28 أكتوبر الماضي، وقعت شركة "SkyDrive" اليابانية مذكرة تفاهم مع شركة "كي في آي" لبحث إمكانية تطبيق هذه التكنولوجيا على الطائرات الكهربائية التي تقلع وتهبط عمودياً.

وتستند "كي في آي" في تطلعاتها إلى المبيعات العالمية للمركبات الكهربائية التي تجاوزت 20 مليون سيارة في عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 23 مليون سيارة في عام 2026، أي بارتفاع قدره حوالي 15%.

من هو رشيد اليزمي؟

رشيد اليزمي هو عالم ومهندس ومخترع مغربي، يعرف بدوره الجوهري في تطوير أنود الغرافيت "القطب السلبي" لبطاريات الليثيوم أيون، وبأبحاثه حول بطاريات أيونات الفلورايد.

وفي عام 1979-1980، اخترع اليزمي أنود الليثيوم والغرافيت، والذي يُستخدم حالياً في بطاريات الليثيوم أيون التجارية، وهي صناعة تُقدر بحوالي 15 مليار دولار سنوياً.

ويسجل اليزمي كمخترع في أكثر من 70 براءة اختراع متعلقة بتكنولوجيا البطاريات، بما في ذلك الأنودات القائمة على نانو-السيليكون ونانو-الغيرمانيوم للشحن فائق السرعة لبطاريات الليثيوم، وبطارية فلورايد الكربون والليثيوم للتطبيقات الفضائية والطبية، ومؤخراً الأنودات السائلة، كما شارك في تأليف أكثر من 250 ورقة علمية حول البطاريات وموادها وأنظمتها، وحصل على جوائز علمية من مؤسسات عدة.