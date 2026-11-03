غلطة سراي يهزم شتوتغارت وسبورتينغ يستعيد توازنه بفوزه على شاختار

خبرني - واصل غلطة سراي التركي صحوته بفوز ثان تواليا عندما تغلب على ضيفه شتوتغارت الألماني 2-0، الثلاثاء، في اسطنبول في الجولة الرابعة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري ابطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل الروسي أليكسي باتراكوف الهدفين في الدقيقتين 12 و15.

وحقق غلطة سراي انتصاره الثاني بعد الأول على ليل الفرنسي 4-2، وذلك بعد خسارتين متتاليتين في بداية مشواره في المسابقة أمام سبورتينغ البرتغالي 1-3 وبرشلونة الإسباني 1-4.

كما هو الفوز الخامس تواليا في مختلف المسابقات لمتصدر الدوري التركي في سلسلة وضع من خلالها لأخرى من ست مباريات متتالية من دون انتصار (تعادل واحد وخمس هزائم).

في المقابل، دخل شتوتغارت منتشيا بفوزه الكبير على باير ليفركوزن 4-2 في البوندسليغا، لكنه مني بخسارته الأولى في المسابقة بعد فوزين على فيكينغ النروجي 3-1 وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي3-0 وتعادل مع أتلتيكو مدريد الإسباني 1-1، فتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز السابع مؤقتا.

واستعاد سبورتينغ البرتغالي توازنه بفوز ثمين على مضيفه شاختار دانييتسك 1-0 على ملعب ستامفورد بريدج في لندن المعتمد للمباريات البيتية للفريق الأوكراني.

وسجل الإيطالي عيسى دومبيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وعوَّض سبورتينغ خسارته المفاجئة أمام ضيفه لاسك لينتس النمسوي 2-3 محققا فوزه الثالث بعد الأول على غلطة سراي (3-1)، والثاني على لنس الفرنسي 2-0.

وصعد سبورتينغ إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد تسع نقاط، فيما مني شاختار دانييتسك بخسارته الثانية تواليا بعد الأولى إمام إنتر ميلان الإيطالي 0-1، فتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر من تعادل مع أيندهوفن الهولندي (1-1) وفوز على أيك أثينا اليوناني (3-1).

وهو الفوز الثالث لسبورتينغ على شاختار دانييتسك في ثلاث مواجهات بينهما حتى الآن وجميعها بنتيجة 1-0.

