الأردن.. أجواء خريفية لطيفة الأربعاء والخميس وأمطار متوقعة في عدة مناطق اعتباراً من الجمعة

خبرني - تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية اللطيفة في معظم مناطق المملكة خلال يومي الأربعاء والخميس، مع فرص لهطول زخات من المطر في أجزاء من شمال المملكة مساء الخميس، فيما يُتوقع أن تتأثر المملكة يوم الجمعة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط، تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار في عدد من المناطق، وتستمر فرص الهطول يوم السبت.

الأربعاء 4 تشرين الثاني:

تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها المناخية المعتادة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وخلال ساعات الليل، تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق.

تحذير: تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول.

الخميس 5 تشرين الثاني:

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء لطيفة في معظم المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ومع ساعات المساء، يُتوقع هطول زخات من المطر على فترات في أجزاء من شمال المملكة، فيما تكون الأجواء ليلاً باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع بقاء احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة.

الجمعة 6 تشرين الثاني:

تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة.

ويُتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة، تمتد تدريجياً إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وقد تكون الأمطار غزيرة أحياناً في أجزاء من شمال ووسط المملكة.

كما توجد احتمالية ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة خلال ساعات المساء.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية إلى الغربية على فترات، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

السبت 7 تشرين الثاني:

تواصل درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع استمرار فرص هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وقد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق.

وخلال ساعات الليل، تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة.

تحذيرات وتنبيهات إدارة الأرصاد الجوية:

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، خاصة خلال ساعات الصباح في المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول والبادية.

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية يومي الجمعة والسبت.

ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً، تجنباً لخطر الانزلاق.

وتدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات والنشرات الجوية الصادرة عنها، نظراً لإمكانية حدوث تغيرات على توزيع الهطولات المطرية وشدتها خلال الأيام المقبلة.