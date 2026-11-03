افتتاح الحديقة المعرفية القائمة على الحلول الطبيعية بالرمثا

خبرني - افتتحت نائب السفير البريطاني في عمّان، هيزل موبري، ورئيس لجنة بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، اليوم الثلاثاء، الحديقة المعرفية القائمة على الحلول الطبيعية، والتي أُنشئت لتكون نموذجاً بيئياً وتنموياً قادراً على مواجهة تداعيات التغير المناخي في مدينة الرمثا.

وقال أبو عبيد إن إنشاء هذه الحديقة يأتي ضمن رؤية بلدية الرمثا للتحول نحو المشاريع التنموية المستدامة، ومواجهة تحديات التغير المناخي من خلال تبنّي الحلول القائمة على الطبيعة، مشيراً إلى أن البلدية قدمت مساهمة فاعلة لإنجاح هذا المشروع الحيوي، ليكون متنفساً بيئياً ومنارة علمية تخدم أبناء المجتمع المحلي.

وأضاف أن ما يميز هذا المشروع هو النهج التشاركي الحقيقي، الذي اعتمد على إشراك المجتمع المحلي في مدينة الرمثا منذ المراحل الأولى، وإشراك أفراده فعلياً في إعداد التصاميم الخاصة بالحديقة، بما يعزز دور المواطن بوصفه شريكاً أساسياً في التنمية، ويضمن استدامة المشروع والحفاظ على مكتسباته.

وبيّن أن الحديقة المعرفية لا تقتصر على كونها مساحة خضراء، بل تمثل مركزاً تطبيقياً لتقنيات الحصاد المائي، واستثمار مياه الأمطار، وترشيد استهلاك الموارد المائية، إلى جانب دورها المحوري في تعزيز أهمية التدريب العملي على الزراعة المستدامة، والتدريب المستمر لبناء المعرفة لدى أبناء المجتمع المحلي، وتمكينهم من اكتساب المهارات الزراعية والبيئية الحديثة.

وثمّن أبو عبيد جهود الشركاء الذين أسهموا، بالتعاون مع بلدية الرمثا، في تنفيذ المشروع، وهم: المملكة المتحدة، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والجمعية العامة للمناخ، وشريك "جاهز"، مؤكداً حرص البلدية على تعزيز هذه الشراكات الدولية والمحلية، وتنفيذ المزيد من المشاريع النوعية التي تخدم مدينة الرمثا وأهلها.