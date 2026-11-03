والدة المهندس شادي العمري في ذمة الله

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).



خبرني - بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة عزيزة ام شادي ارملة المرحوم قاسم محمد فارس العمري و سيشيع جثمانها الطاهر يوم غد الأربعاء بعد صلاة العصر من مسجد دير يوسف الكبير / إلى مقبرة البلدة.

والمرحومة والدة المهندس شادي العمري مدير إدارة الخدمات الهندسية والتقنية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون،والدكتور اشرف العمري رئيس مركز صحي النصر.

تقبل التعازي في ديوان العمري / الرزاقين في بلدة دير يوسف.

كما تقبل التعازي يوم السبت الموافق ٧-١١-٢٠٢٦ في ديوان أبناء الشمال/طبربور من الساعة 4 عصرا الى الساعة 10 مساء.

إنّا لله وإنا اليه راجعون

ولا حول ولا قوة الا بالله