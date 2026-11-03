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والدة المهندس شادي العمري في ذمة الله

  • 03 نوفمبر 2026
  • 23:20
والدة المهندس شادي العمري في ذمة الله

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).
                                                 
خبرني - بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة عزيزة ام شادي ارملة المرحوم قاسم محمد فارس العمري  و سيشيع جثمانها الطاهر يوم غد الأربعاء بعد صلاة العصر من مسجد دير يوسف الكبير / إلى مقبرة البلدة.
والمرحومة والدة المهندس شادي العمري مدير إدارة الخدمات الهندسية والتقنية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون،والدكتور اشرف العمري رئيس مركز صحي النصر.
تقبل التعازي في ديوان العمري / الرزاقين في بلدة دير يوسف.

كما تقبل التعازي يوم السبت الموافق ٧-١١-٢٠٢٦  في ديوان أبناء الشمال/طبربور من الساعة 4 عصرا الى الساعة 10 مساء.

إنّا لله وإنا اليه راجعون

 ولا حول ولا قوة الا بالله

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