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الهلال يهزم شباب الأهلي بثنائية واتكينز

  • 03 نوفمبر 2026
  • 23:18
الهلال يهزم شباب الأهلي بثنائية واتكينز

خبرني - سجل الإنجليزي أولي واتكينز هدفاً في كل شوط ليفوز فريقه الهلال السعودي على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء.

وباغت الهلال ضيفه بتسجيل هدف مبكر بعد مرور 6 دقائق عبر واتكينز لاعب أستون فيلا السابق، وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني أحرز اللاعب نفسه الهدف الثاني، ليمنح فريقه الانتصار ويلحق بشباب الأهلي الإماراتي أول خسارة في المسابقة.

وصعد الهلال إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف عن استقلال طهران وشباب الأهلي، بينما يتصدر العين المجموعة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات.

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