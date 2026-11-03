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  • مصادر مصرية: زلزالان في المتوسط قرب مطروح خلال 24 ساعة

مصادر مصرية: زلزالان في المتوسط قرب مطروح خلال 24 ساعة

  • 03 نوفمبر 2026
  • 23:00
مصادر مصرية زلزالان في المتوسط قرب مطروح خلال 24 ساعة

خبرني - كشفت مصادر مصرية عن وقوع ورصد زلزال، اليوم الثلاثاء، بقوة 4.9 ريختر في جنوب شرقي كريت بمنطقة البحر المتوسط على بعد 353 كيلومتراً من مدينة مرسى مطروح.

وأضافت المصادر لـ"العربية" أن الزلزال وقع الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، وسبق أن وقع زلزال مماثل في نفس المنطقة أمس الاثنين الساعة 7 مساءً، مشيرة إلى أن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر ولم يشعر به سكان القاهرة والمحافظات.

وأضاف أن هذا النشاط يمتد ليؤثر على طول خليج السويس وخليج العقبة، ما قد ينتج عنه حدوث هزات أرضية خفيفة تصل أحياناً إلى بعض المناطق داخل مصر، مؤكداً أن هذه الهزات غالباً ما تكون بسيطة جداً، وفي كثير من الأحيان غير محسوسة، وتُعد أمراً طبيعياً لا يدعو للقلق.

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