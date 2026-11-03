سر الشارب الجديد.. ما الذي دفع ممداني للتخلي عن لحيته؟

خبرني - فاجأ عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، أهالي المدينة بإطلالة مختلفة عن مظهره المعتاد، بعدما تخلى عن لحيته الكثيفة واكتفى بالاحتفاظ بشاربه، في تغيير لفت الأنظار وأثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" صورا لممداني بمظهره الجديد، وعلقت على تخليه عن لحيته واعتماده شاربا لافتا، ليرد ممداني عبر حسابه على منصة إكس بأن الصحيفة محقة، موضحا أن هذا التغيير يأتي في إطار مشاركته في حملة "موفمبر".

The Post is right. I'm sporting a mustache this "Movember" to raise awareness of men’s health issues, including prostate cancer. But this isn’t just (upper) lip service. This year, our administration is investing $4M toward a brand-new prostate cancer center at Kings County hospital in Brooklyn. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 3, 2026

ولم يقتصر دعم ممداني للحملة على تغيير مظهره، إذ أعلن بالتزامن مع ذلك تخصيص إدارته 4 ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لعلاج سرطان البروستاتا في مستشفى "كينغز كاونتي" بمنطقة بروكلين، في خطوة تستهدف تعزيز خدمات العلاج والتوعية بهذا المرض.



وتداول ناشطون صور ممداني بإطلالته الجديدة، وانقسمت التعليقات بين السخرية من شاربه غير المعتاد والتشبيه بين مظهره الجديد وبعض الشخصيات المعروفة، فيما اعتقد بعض المتابعين أنه يتعمد التنكر لتجنب لفت الأنظار إليه.

وتقام مبادرة "موفمبر" العالمية سنويا خلال نوفمبر/تشرين الثاني، ويتخذ المشاركون فيها من إطالة الشوارب وسيلة للتوعية بقضايا صحة الرجال، ولا سيما الصحة النفسية وسرطان البروستاتا وسرطان الخصية.

من اللحية إلى الشارب

وكان ممداني قد ظهر بلحيته المعتادة مساء الجمعة الماضي، خلال لقائه أطفالا يحتفلون بعيد الهالوين في حي كوينز رفقة حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول. بل إنه التقى شخصا يشبهه تماما، كان قد تنكر في هيئته، بما في ذلك لحيته، احتفالا بالمناسبة.

لكن بحلول صباح الأحد، اختفت لحية العمدة، بعدما ظهر يشجع العدائين على طول مسار ماراثون مدينة نيويورك، مكتفيا بشاربه الجديد، الذي بدا مختلفا إلى درجة دفعت بعض المتابعين إلى الاعتقاد بأنه يرتدي زيا تنكريا بهدف الحفاظ على خصوصيته وتجنب لفت الأنظار.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو لممداني يوزع المياه على المشاركين في الماراثون ويصافحهم بحماس، مرتديا ملابسه المعتادة، إلى جانب قبعة بيسبول وسترة صفراء شبيهة بتلك التي يرتديها عمال البناء.



وعلق أحد الناشطون على ظهوره قائلا "ممداني يستبدل إطلالته المعهودة بزي تنكري، بينما يشجع عدائي الماراثون بتقديم المياه لهم ومصافحتهم بحماس".

ولم تتوقف التعليقات الساخرة عند ظهوره في الماراثون، إذ عاد شاربه الجديد إلى الواجهة عندما انضم ممداني إلى هوكول والنائبة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، زميلته في منظمة "الاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون" داخل حانة "ميرفيز" في حي أستوريا، قبيل انتخابات الثلاثاء، لمتابعة مباراة فريق "بافالو بيلز".



وأرفق أحد المدونين عبر منصات التواصل لقطة شاشة لممداني خلال متابعة المباراة بتعليق قال فيه "يبدو ممداني الآن كأنه مشارك في إحدى مسابقات شبيه الأشخاص التي تقام في نيويورك".

ممداني وموفمبر

ولا تعد مشاركة ممداني بحملة "موفمبر" أمرا جديدا، إذ سبق أن أبدى دعمه لها منذ عام 2013 على الأقل، عندما دعا متابعيه بمواقع التواصل لمتابعة الحركة التي تتخذ من الشارب رمزا لها، وتكرس جهودها للتوعية بصحة الرجال.



وتبدأ فعاليات "موفمبر" في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، إذ يحلق المشاركون شعر وجوههم بالكامل مع بداية الشهر، ثم يتركون شواربهم تنمو طوال أيامه، بهدف لفت الانتباه إلى قضايا صحية تشمل سرطان البروستاتا وسرطان الخصية والصحة النفسية والوقاية من الانتحار.