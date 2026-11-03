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الأمم المتحدة تعتمد ثلاثة قرارات بشأن نزع السلاح والحد من التسلح

  • 03 نوفمبر 2026
  • 22:34
الأمم المتحدة تعتمد ثلاثة قرارات بشأن نزع السلاح والحد من التسلح

خبرني - اعتمدت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات قدمتها باكستان، تتعلق بنزع السلاح والحد من التسلح وتعزيز تدابير بناء الثقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، أن "اللجنة اعتمدت قراراً بشأن تدابير بناء الثقة في السياقين الإقليمي ودون الإقليمي، من دون تصويت، فيما حصل قرار آخر يتعلق بالحد من الأسلحة التقليدية على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي على تأييد 180 دولة".
وأضافت أن "قراراً ثالثاً يتعلق بتقديم ضمانات أمنية للدول غير الحائزة أسلحة نووية، اعتُمد في وقت سابق بأغلبية 122 صوتاً، من دون تسجيل أي صوت معارض".
وأشارت الوزارة إلى أن "القرارات تتناول آليات التعاون للحد من المخاطر الأمنية وتعزيز الثقة والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل تصاعد التوترات والتحديات التي تواجه أطر الحد من التسلح".
 

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