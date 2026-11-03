كرة القدم الإسبانية.. تاريخ طويل من حالات الوفاة داخل الملعب

خبرني - عرفت كرة القدم الإسبانية عدة حالات وفاة للاعبين متأثرين بإصاباتهم داخل الملعب خلال الأعوام الماضية آخرهم خيسوس دي ميغيل مهاجم تينيريفي الذي فارق الحياة يوم الثلاثاء متأثراً بإصابته التي تسبب بها الحارس الغيني خيسوس أوسو في مباراة أندورها الليلة السابقة.

ونعى تينيريفي مهاجمه دي ميغيل الذي توفي يوم الثلاثاء بعد تدخل عنيف من خيسوس أونو حارس أندورا خلال مباراة الفريقين يوم الاثنين.

وتوفي راؤول راميريز حارس مرمى كوليندرس العام الماضي في مباراة رييفيا بعدما تلقى ضربة تسببت في وقف تنفسه ومن ثم تعرض لسكتة قلبية أثناء نقله إلى المستشفى فارق الحياة على إثرها مباشرة.

وتحفظ الذاكرة حادثة خوسيه ميغيل مارتينيز فيرير الذي تعرض لارتجاج في الدماغ خلال مباراة برشلونة ، وقضى ثماني سنوات في غيبوبة وأفاق منها وعاد إلى كرة القدم لكنه توفي عن عمر 33 عاماً في 1972 بسبب الفشل الكلوي الذي سببته له الإصابة القوية.

وفي ديسمبر 1986، تسبب بالتزار مهاجم سلتا فيغو في وفاة خوسيه أنطونيو غاياردو حارس ملقا، إذ فشل الجهاز الطبي في تحديد خطورة الضربة التي تلقاها في الرأس قبل أن يفارق الحياة إثر دخوله في غيبوبة.