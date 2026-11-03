تشابه الأسماء مع حارس أندورا يضع لاعباً غينياً في ورطة

خبرني - اشتكى ميشيل أونو حارس فريق كان فيداليت دي يوبريغات الإسباني من الإهانات العنصرية التي تلقاها من مشجعين غاضبين بسبب وفاة خيسوس دي ميغيل لاعب تينيريفي الإسباني، ظناً منهم أنه خيسوس أونو حارس أندورا الذي تسبب بوفاة الأخير إثر تدخل قوي خلال مباراة الفريقين يوم الاثنين.

وكتب الغيني أونو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء: أنا لست خيسوس أونو ولا تربطني أي صلة بما حدث، لكن لا يمكن كذلك تبرير العنصرية التي تلقيتها خلال الساعات الماضية. لا يمكن السماح بالحكم على شخص وإهانته وتهديده بسبب لون بشرته أو جنسيته.