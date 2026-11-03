كاوت يحاول عدم التأثر عاطفياً في مباراة فنربخشة وليفربول

خبرني - سيحاول ديرك كاوت مدرب فنربخشة التركي عدم التأثر عاطفياً عندما يواجه ناديه القديم ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وتولى الهولندي الدولي السابق كاوت قيادة الفريق التركي مؤقتا عقب استقالة المدرب إسماعيل كارتال الأسبوع الماضي.

وأكد كاوت الذي ارتدى قميص ليفربول بين عامي 2006 و2012، أنه كان يترقب هذه المباراة، رافضاً في الوقت ذاته الحديث عن تضارب ولائه، إذ قال في مؤتمر صحفي: شعرت بحماس شديد منذ إجراء القرعة، فالجميع يدرك قيمة فنربخشة وليفربول بالنسبة لي، وأدركت أننا سنكون على موعد مع مواجهة استثنائية.

وأضاف: ستكون مواجهة استثنائية بالنسبة لي، لكنني لا أمثل نفسي حالياً. أنا هنا من أجل فنربخشة، ويبقى الأهم أن نقدم أداءً مميزاً، ونؤدي بحماس شديد من أجل جماهيرنا.

واكتفى فنربخشة بفوز وحيد في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات.