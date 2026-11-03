ارتجاج في القلب.. طبيب كيف كيف توفي مهاجم تينيريفي في مباراة أندورا

خبرني - يعتقد دييغو غارسيا خيرمان الطبيب المختص في الإصابات الرياضية أن وفاة خيسوس دي ميغيل لاعب تينيريفي الإسباني إثر تدخل خيسوس أونو حارس أندورا جاءت إثر تعرضه لارتجاج في القلب حظ، إذ أن معدلات الوفيات في حالة الرجفان البطيني التي تعرض لها اللاعب ليست مرتفعة رغم أنها تعتبر حالة تهدد الحياة بشكل مباشر.

وقال خيرمان في حديث لموقع "سويداتي بلس" الإسباني يوم الثلاثاء: أرجح تعرض دي ميغيل إلى ارتجاج في القلب وهو ما أخل بنقل النبضات الكهربائية وأدى إلى اضطراب في انقباض البطينين والأذينين، وأكثر أنواع اضطراب النظم شيوعاً في هذه الحالات هو الرجفان البطيني.

وتابع: يدخل القلب في حالة يفقد فيها قدرته على الانقباض بشكل سليم، فيصبح غير قادر على أداء وظيفته، ويتوقف ضخ الدم. وفي هذه الحالة، تؤدي الضربة إلى تعطيل نظام التوصيل الكهربائي للقلب. ورغم أن معدل الوفيات في حالات ارتجاج القلب ليس مرتفعاً جداً في العادة، إلا أنها تظل حالة تهدد الحياة بشكل مباشر.

وواصل: قد يكون هناك إصابات أخرى تسبب بها الاصطدام مع الحارس مثل الصدر المدمي، وهو تجمع الدم في التجويف الجنبي للقلب.