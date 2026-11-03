المالكي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية

خبرني - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية.

وكانت قوات التحالف أعلنت صباح الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة مكة المكرمة.

وكانت قوات التحالف نفذت الأحد، عملية عسكرية وصفها بالنوعية، استهدفت تحييد مصادر حيوية قال إن جماعة الحوثي تستخدمها لدعم مجهودها الحربي وتعزيز قدراتها العسكرية، ولا سيما الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

ويشن الحوثيون عدوانا على السعودية منذ استئناف المعارك في اليمن في تموز.

وصعّد الحوثيون عدوانهم على السعودية خلال تشرين الأول، وشملت ضربات على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن وفاة 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 تشرين الأول، في أعنف هجوم على أراضي السعودية منذ أكثر من عقد.